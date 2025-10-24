Cicinho critica escolhas de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras: 'Não dá para entender'

Durante o programa "Jogo Aberto", o comentarista Cicinho analisou a derrota do Palmeiras para a LDU, no primeiro jogo das semifinais da Libertadores, e questionou a escolha de Abel Ferreira em manter o meia Maurício entre os reservas. Segundo ele, o jogador tem condições de mudar o cenário das partidas a favor do Verdão.

continua após a publicidade

➡️Jornalista alfineta Corinthians após derrota do Palmeiras para a LDU; confira

Maurício foi fundamental na vitória de virada do Palmeiras, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Diante disso, Cicinho destacou que o meia tinha todas as condições de ajudar o Verdão na partida contra a LDU. Segundo ele, não é fácil de entender as convicções de Abel Ferreira, que uma hora escala o jogador e em outro momento, nem utiliza uma de suas principais peças.

- O Maurício não estava no jogo? É o jogador que tem entrado no decorrer das partidas e tem mudado a cara do jogo, então assim, o Abel ele traz uma convicções que nos deixam de mãos atadas para entender o que ele pensou. Não dá para entender ele não colocar um jogador como o Maurício num jogo desses - comentou Cicinho.

continua após a publicidade

Com o resultado elástico, o Palmeiras precisa de um verdadeiro milagre para avançar de fase na Libertadores. Jogando diante de sua torcida, o Verdão enfrenta a LDU, na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

➡️Rivais reagem à declaração de Abel Ferreira, após derrota do Palmeiras: 'Me impressionou'

Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores

Texto por: Rafaela Cardoso

Se quiser avançar para mais uma decisão da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira terá que fazer o que nenhum time conseguiu em uma semifinal do torneio continental: reverter uma derrota por 3 a 0 e avançar à final. Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão se mostrou irreconhecível, mas tanto elenco quanto treinador demonstraram confiança na virada no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental, já que agora terá que vencer por quatro gols de diferença para buscar sua quarta taça no final de novembro.

Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas