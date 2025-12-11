Escalações de Vasco e Fluminense na Copa do Brasil repercutem: 'Agora é rezar'

Vasco e Fluminense se enfrentam, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para a ocasião, os treinadores Fernando Diniz e Luis Zubeldía prepararam as forças máximas disponíveis dos respectivos elencos. Ambas as equipes buscam iniciar o confronto decisivo com o pé direito.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reagem à mudança na Copa do Brasil de 2026: 'Justo'

De um lado, o Cruzmaltino, mandante do primeiro confronto da semifinal, vai a campo com os seguintes jogadores: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Já o Fluminense, tem a ausência do atacante Canobbio. O uruguaio se encontra suspenso para a primeira partida da semifinal. Sendo assim, a equipe tricolo está escalada com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores dos clubes repercutiram as escalações dos treinadores. De uma forma geral, os torcedores do Fluminense se mostraram mais preocupados. O principal motivo foi a presença de Nonato, e não Hércules, entre os titulares para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Veja abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Semifinal da Copa do Brasil de 2025

A fase decisiva do torneio nacional deste ano começou a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu, na última quarta-feira (10), com vitória do clube paulista por 1 a 0, no Mineirão.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.