Jornalista alfineta Corinthians após derrota do Palmeiras para a LDU; confira

Jogando na altitude de Quito, o Palmeiras não segurou a pressão da LDU e perdeu o primeiro jogo das semifinais da Libertadores por 3 a 0, nesta quinta-feira (23). Após a partida, o jornalista Juca Kfouri destacou que após 25 jogos invicto contra equipes estrangeiras, o Verdão viveu uma "noite corintiana" na competição sul-americana.

Esta foi a primeira derrota dos comandados de Abel Ferreira nesta edição da Libertadores. No entanto, a equipe não sabia o que era perder para adversários estrangeiros há 25 jogos seguidos. Diante do resultado elástico em Quito, o jornalista aproveitou a oportunidade para provocar o rival.

- 25 jogos invicto contra estrangeiros na Libertadores depois o Palmeiras teve uma noite corintiana na Libertadores - comentou Juca Kfouri.

Com um histórico ruim contra equipes sul-americanas na Libertadores, o Corinthians acumula algumas derrotas marcantes na competição, como a eliminação para o Guaraní do Paraguai, em 2015. Na atual edição, o Timão foi eliminado antes da fase de grupos pelo Barcelona de Guayaquil.

Apesar da provocação, o Palmeiras precisa de um verdadeiro milagre para sonhar com a classificação para a grande final da Libertadores. Para se classificar no tempo regulamentar, o Verdão precisa construir um placar de quatro gols de diferença. O confronto decisivo acontece na próxima quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque.

Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores

Texto por: Rafaela Cardoso

Se quiser avançar para mais uma decisão da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira terá que fazer o que nenhum time conseguiu em uma semifinal do torneio continental: reverter uma derrota por 3 a 0 e avançar à final. Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão se mostrou irreconhecível, mas tanto elenco quanto treinador demonstraram confiança na virada no Allianz Parque.

Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental, já que agora terá que vencer por quatro gols de diferença para buscar sua quarta taça no final de novembro.

Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.

