Denílson analisa gol polêmico de Memphis em Cruzeiro x Corinthians: 'Vamos ser sinceros'

Jogando longe de seus domínios, o Corinthians derrotou o Cruzeiro e construiu uma grande vantagem para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. No entanto, o gol marcado pelo holândes Memphis Depay está gerando polêmicas entre os torcedores. Após a repercussão nas redes sociais, o comentarista Denílson analisou o lance.

continua após a publicidade

➡️Kléber Gladiador crava qual será a final da Copa do Brasil de 2025

O cronômetro marcava 22 minutos, quando Memphis achou um passe para Breno Bidon, no meio de campo.. Na sequência, Carrillo foi acionado pela ponta direita e achou Yuri Alberto, na área. O camisa 9 escorou para o meio, onde estava Memphis, que acompanhou toda a jogada para concluí-la em gol para o Corinthians.

A polêmica surgiu após imagens divulgadas nas redes sociais, mostrarem um possível toque de mão do atacante do Corinthians, pouco antes de estufar as redes. Na visão de Denílson, se o VAR não tinha todas as imagens necessárias para analisar o lance, o gol foi validado corretamente.

continua após a publicidade

No entanto, antes de finalizar, reforçou que é um absurdo a equipe de arbitragem não ter acesso a todas as imagens disponíveis e elogiou a atuação dos comandados de Dorival Júnior. Confira abaixo.

- Vamos ser sinceros. A imagem não foi conclusiva aos olhos do VAR, então o Daronco confirmou o gol dentro do campo. As imagens estão circulando nas redes sociais, mas para o torcedor é uma discussão, para a gente é outra. Então, se o VAR não tinha a imagem, o gol foi validado corretamente. Mas na minha opinião é um absurdo o VAR não ter acesso a todas as imagens - disse, antes de concluir.

continua após a publicidade

- Isso não apaga a boa atuação e o jogo do Corinthians. Parabéns ao torcedor corintiano, que realmente fez uma festa muito bonita, ontem no Mineirão, e o jogo em si, o Corinthians soube jogar. Entrou pressionando o Cruzeiro e conquistou uma grande vantagem na Copa do Brasil - disse Denilson.

➡️Internautas apontam irregularidade no gol do Corinthians: 'Deixa claro'

CBF divulga análise do VAR após gol polêmico do Corinthians

Texto por: Ulisses Lopresti

A CBF divulgou a análise do VAR no gol do Memphis contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O tento que garantiu a vitória do Corinthians por 1 a 0 gerou polêmica após vídeos que circulam nas redes sociais apontam um possível toque de mão do atacante holandês.

O responsável pelo VAR na partida foi Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi prontamente acionado por Anderson Daronco, árbitro da partida, após o gol, para analisar um toque de mão do atleta do Corinthians. Foram vistos quatro ângulos, três laterais e um por trás do atacante.

Diálogo do VAR registrado na análise do lance:

Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR): “Põe em slow para mim, vê se pega na mão dele.”

“Põe em slow para mim, vê se pega na mão dele.” Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR): “Casa com outra imagem essa.”

“Casa com outra imagem essa.” AVAR: “Vou te jogar quatro imagens: essa, essa, essa e essa. Frame a frame.”

“Vou te jogar quatro imagens: essa, essa, essa e essa. Frame a frame.” Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR): “Não pega.”

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas