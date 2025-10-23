Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x LDU causa choque: 'Minha nossa'

Uma decisão de Abel Ferreira para o duelo entre LDU x Palmeiras, nesta quinta-feira (23), causou choque nas redes sociais. A bola rola para o jogo de ida da semifinal da Libertadores às 21h30 (Brasília) na altitude de Quito.

Depois de perder para o Flamengo no Brasileirão, o Palmeiras de Abel Ferreira se preparou para enfrentar a LDU na altitude de 2800 metros. Pouco mais de 1h antes da bola rolar, nas redes sociais, o clube divulgou a escalação oficial.

Abel Ferreira optou por escalar Veiga como titular em LDU x Palmeiras, e a decisão pegou muito torcedores do Verdão de surpresa. Veja a escalação abaixo e a reação dos torcedores:

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja reação dos torcedores com a decisão de Abel Ferreira em LDU x Palmeiras

Escalação do Verdão

O Palmeiras terá novidades na escalação para enfrentar a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Verdão possui a vantagem de decidir a eliminatória com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.

Reserva na derrota para o Flamengo, Murilo assume a vaga de Bruno Fuchs e forma dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez. Khellven segue na direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo.

No meio, o quarteto tem Emi Martínez no lugar de Aníbal Moreno, além de Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson. No ataque, Flaco López e Vitor Roque, destaques do time no segundo semestre, formam a dupla ofensiva.

Com isso, essa é a escalação de Abel Ferreira para LDU x Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.