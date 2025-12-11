Torcedores reagem à mudança na Copa do Brasil de 2026: 'Justo'

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (11), mudanças na Copa do Brasil para o próximo ano. A partir de 2026, a competição irá dar duas vagas para a Copa Libertadores, para o primeiro e segundo colocado. Diante do novo cenário, torcedores repercutiram a mudança nas redes sociais.

Para a nova premiação acontecer, a CBF irá tirar uma das seis vagas à competição continental que até 2025 eram garantidas via Brasileirão. Apesar do aumento do número de vagas à Libertadores via Copa do Brasil, ainda não há uma definição sobre se ela será direta (já para a fase de grupos) ou indireta (para a fase prévia). A CBF também estuda como será feita a distribuição das vagas caso um ou os dois finalistas da Copa já tenham garantido uma vaga na competição continental via Brasileirão.

A intenção da CBF com a mudança é dar um peso ainda maior à Copa do Brasil, que foi ampliada com a mudança no calendário do futebol brasileiro. No próximo ano, a competição contará com 126 clubes, ante 92 da edição deste ano. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a mudança. Veja abaixo:

Semifinal da Copa do Brasil de 2025

A fase decisiva do torneio nacional deste ano começou a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu, na última quarta-feira (10), com vitória do clube paulista por 1 a 0, no Mineirão.

Nesta quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.

