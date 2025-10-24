Rivais reagem à declaração de Abel Ferreira, após derrota do Palmeiras: 'Me impressionou'

Durante a entrevista coletiva, após a derrota para a LDU no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o técnico Abel Ferreira reconheceu o mérito da equipe equatoriana jogando na altitude de Quito, mas discordou da marcação do pênalti, ainda na primeira etapa. Segundo o treinador do Palmeiras, a bola toca no ombro de Andreas. Nas redes sociais, os rivais não perdoaram a declaração do comandante.

Abel reforçou que a LDU venceu a primeira partida com méritos, mas questionou a marcação do pênalti, após o árbitro identificar um toque de mão de Andreas Pereira, ainda na primeira etapa.

- A verdade é que nosso adversário (LDU) entrou muito forte. Tenho muitas dúvidas no lance do pênalti também. Estamos a falar de outro pênalti que sofremos. Eu acho que a bola bate no ombro (do Andreas Pereira), mas, não sei… Pela imagem que eu vi, não é pênalti. Mas isso não tira o mérito do nosso adversário, que foi melhor.

Após a declaração, os torcedores rivais não perdoaram o comandante português. Segundo um dos internautas, o lance que gerou o pênalti para a LDU é interpretativo, mas não é nenhum absurdo a marcação da arbitragem. Confira abaixo.

Com a desvantagem no placar, o Palmeiras precisa construir um resultado de quatro gols de diferença para avançar durante o tempo regulamentar. Uma vitória por três gols de diferença, leva o confronto para os pênaltis. A partida decisiva acontece na próxima quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque.

Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores

Texto por: Rafaela Cardoso

Se quiser avançar para mais uma decisão da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira terá que fazer o que nenhum time conseguiu em uma semifinal do torneio continental: reverter uma derrota por 3 a 0 e avançar à final. Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão se mostrou irreconhecível, mas tanto elenco quanto treinador demonstraram confiança na virada no Allianz Parque.

Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental, já que agora terá que vencer por quatro gols de diferença para buscar sua quarta taça no final de novembro.

Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.

