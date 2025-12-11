menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Decisão de Claus em Vasco x Fluminense gera revolta: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
20:32
Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraRaphael Claus foi alvo de críticas durante Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O primeiro tempo do confronto entre Vasco e Fluminense, desta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, foi marcado por polêmica de arbitragem. Aos 16 minutos, o goleiro Léo Jardim cometeu uma falta fora da área no atacante Everaldo e foi punido com cartão amarelo. A decisão revoltou alguns torcedores.

➡️ CBF faz mudança, e Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026

Nas redes sociais, alguns internautas apontaram que o goleiro deveria ter sido expulso. Contudo, o árbitro Raphael Claus entendeu que o lance não era uma chance clara de gol, e por isso, não retirou Léo Jardim de campo.

Vale destacar, que na jogada, de fato, Everaldo estava indo em direção a lateral do campo, quando foi tocado pelo goleiro. Veja abaixo a repercussão do caso.

