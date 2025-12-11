Galvão Bueno se revolta em transmissão de Vasco x Fluminense: 'Absurdo'

O narrador Galvão Bueno se revoltou durante o primeiro tempo do confronto entre Vasco e Fluminense, desta quinta-feira (11), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. O caso aconteceu por conta da demora de cinco minutos para a cobrança de uma falta.

O cronômetro marcava 16 minutos, quando Léo Jardim saiu do gol e realizou uma falta no atacante Everaldo, fora da área. Rapidamente, jogadores e comissão técnica do clube tricolor pediram a expulsão do arqueiro.

Em poucos minutos, uma confusão se instaurou no gramado. Jogadores discutiam entre si e o árbitro Raphael Claus era pressionado. Além disso, o goleiro Léo Jardim pediu atendimento médico no campo.

A paralisação durou cinco minutos. Determinada demora tirou o narrador Galvão Bueno do sério na transmissão da Amazon Prime. Ele realizou um desabafo. Minutos depois, a falta originou o primeiro gol do Fluminense na partida, com Kevin Serna.

— O Serna conversa ali com o Danilo Manis (assistente), o Thiago Silva conversa com o Philippe Coutinho, todo mundo (conversando), mas porque tem que parar tanto? Se ele (Raphael Claus) já marcou a falta, acabou — iniciou o narrador, antes de completar.

— O Thiago Silva segue conversando com o Claus. O jogo paralisado por conta da recuperação do Léo Jardim, mas ele já está recuperado há muito tempo. E o jogo não recomeça. Essa coisa faz mal ao futebol brasileiro. Incomoda. E não cobram a falta. Os milhares de torcedores e telespectadores tem que aturar isso. É um absurdo. Direção de arbitragem da CBF, pelo amor de Deus — concluiu.

