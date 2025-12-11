menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Especialista de arbitragem explica polêmica em Vasco x Fluminense

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
20:45
Vasco e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraVasco e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Vasco e Fluminense se enfrentam, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, Raphael Claus protagonizou uma decisão polêmica, que irritou parte dos torcedores do Tricolor. Na transmissão da Amazon Prime, a especialista Nadine Battos explicou a ação do árbitro.

➡️ CBF faz mudança, e Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026

O lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando em um lançamento, o atacante Everaldo saiu com condições de arrancar em direção ao gol do Vasco. Contudo, Léo Jardim antecipou a jogada e acabou cometendo uma falta no adversário fora da área.

Em campo, os jogadores do Fluminense pediram a expulsão do arqueiro. A mobilização se estendeu para a arquibancada, área técnica e redes sociais. Apesar disso, Raphael Claus manteve o amarelo. O VAR não interveio no lance. Na transmissão da Amazon Prime, Nadine Battos explicou a leitura do árbitro.

— O Raphael Claus está fazendo o gestual de que o Everaldo estava indo em direção a lateral e não ao gol. Por isso, ele está entendendo como uma falta para cartão amarelo. O árbitro de vídeo, se entender que o atacante poderia ter chutado essa bola, pode intervir pelo cartão vermelho — explicou Nadine Basttos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

