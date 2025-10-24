Zinho avalia escolhas de Abel Ferreira na derrota do Palmeiras para a LDU: 'Não foi feliz'

Jogando na altitude de Quito, o Palmeiras não suportou a pressão da LDU e saiu derrotado por 3 a 0, no primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Durante a transmissão da partida, o comentarista Zinho destacou que a equipe comandada por Abel Ferreira não estava em uma noite inspirada e analisou as escolhas feitas pelo treinador.

Na reta final da partida, Sosa teve uma clara oportunidade para diminuir a desvantagem palmeirense, mas acabou parando na defesa do goleiro adversário. Segundo Zinho, o atacante paraguaio teve a chance de alimentar uma maior esperança para o segundo confronto e acabou desperdiçando um gol que pode fazer falta.

- O Sosa teve a chance de diminuir, levar uma vantagem de dois gols e assim, alimentar até uma esperança maior, 3 a 0 eu acho que é uma vantagem muito grande. É possível? É, mas esse gol que ele perdeu pode fazer falta, o goleiro fez uma boa defesa, mas acho que o Sosa perdeu o gol - disse o comentarista.

Na visão do ex-jogador, o técnico Abel Ferreira não foi feliz nas modificações no decorrer da partida e não fez um trabalho que os torcedores estão acostumados.

- O Palmeiras podia até achar um gol, mas não fez uma noite daquele Palmeiras que a gente conhece, do time confiável e sólido. O Abel não foi feliz nas mexidas e não fez um trabalho do nível do Abel, que a gente conhece no Palmeiras - disse Zinho.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a invencibilidade na Libertadores e agora precisa vencer por, pelo menos, três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. O segundo jogo da semifinal da Libertadores acontece na próxima quinta-feira (30), também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como foi LDU x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Flaco Lopez em ação em LDU X Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar correr riscos, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo em grande desvantagem.