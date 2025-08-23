Ao som de ‘Evidências’, torcida vibra e Brasil brilha no Mundial de Ginástica Rítmica
Conjunto faz estreia na competição com clássico da música brasileira
O conjunto brasileiro fez a sua primeira apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica, na série mista (dois arcos e três bolas). Embaladas por "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, as brasileiras conquistaram nota 27.850 e fez a torcida levantar na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Ainda hoje, elas se apresentam na série simples (cinco fitas), o somatório das notas define a classificação final da equipe. Veja a reação da torcida durante a apresentação abaixo:
Como foi a apresentação da série mista?
As brasileiras fizeram uma série muito boa, sem apresentar erros muitos graves. A série mista tem como música o clássico "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, o que fez a torcida levantar e explodir a cada acerto. O conjunto brasileiro começou o dia com nota 27.850, considerada uma ótima nota na modalidade. Agora, falta apenas a série de cinco fitas.
A escolha da música foi muito bem pensada para um mundial em casa. O objetivo era esse, levantar a torcida, estratégia também utilizada por outras seleções que escolheram músicas brasileiras. Com a nota, o Brasil briga pelo pódio e pode garantir vaga na final específica do aparelho.
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
