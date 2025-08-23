menu hamburguer
Mais Esportes

Ao som de ‘Evidências’, torcida vibra e Brasil brilha no Mundial de Ginástica Rítmica

Conjunto faz estreia na competição com clássico da música brasileira

Conjunto do Brasil ao som de Evidências no Mundial de Ginástica Rítmica, Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho)
imagem cameraConjunto do Brasil ao som de Evidências no Mundial de Ginástica Rítmica, Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thayuan Leiras,
Dia 23/08/2025
15:03
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
  Mais Notícias

O conjunto brasileiro fez a sua primeira apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica, na série mista (dois arcos e três bolas). Embaladas por "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, as brasileiras conquistaram nota 27.850 e fez a torcida levantar na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Ainda hoje, elas se apresentam na série simples (cinco fitas), o somatório das notas define a classificação final da equipe. Veja a reação da torcida durante a apresentação abaixo:

Como foi a apresentação da série mista?

As brasileiras fizeram uma série muito boa, sem apresentar erros muitos graves. A série mista tem como música o clássico "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, o que fez a torcida levantar e explodir a cada acerto. O conjunto brasileiro começou o dia com nota 27.850, considerada uma ótima nota na modalidade. Agora, falta apenas a série de cinco fitas.

➡️ Barbara Domingos faz história e fica no top-10 do Mundial de Ginástica Rítmica

A escolha da música foi muito bem pensada para um mundial em casa. O objetivo era esse, levantar a torcida, estratégia também utilizada por outras seleções que escolheram músicas brasileiras. Com a nota, o Brasil briga pelo pódio e pode garantir vaga na final específica do aparelho.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

circulo com pontos dentroTudo sobre

