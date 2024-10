Ator Keanu Reeves estreia na Toyota GR Cup

Keanu Reaves em ação pela Toyota GR Cup (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro

O ator Keanu Reeves estreou nas pistas de automobilismo neste sábado (5) pela Toyota GR Cup. O primeiro passo do cineasta na nova carreira foi marcado por um série de acontecimentos durante a corrida, que durou 45 minutos, no autódromo Indianapolis Motor Speedway.

Reaves conseguiu se classificar na 31ª colocação entre os 35 carros que disputaram a corrida. Durante a prova, ele chegou a ficar na 21ª lugar, porém acabou rodando com o carro na curva 14 do circuito quando ainda faltavam 21 minutos para o fim da etapa.

Na ocasião, o cineasta mostrou ter sangue frio e conseguiu evitar um acidente. Ele parou no meio do gramado sem se colidir com um obstáculo ou adversário no momento do incidente. Com a adversidade, o ator acabou terminando a corrida na 25ª colocação.

O astro do filme de Hollywood, iniciou a carreira no automobilismo aos 60 anos. Ele está disputando o campeonato Toyota GR Cup, uma série de corridas especiais de carros esportivos Indy 8 Hour deste fim de semana. Reaves terá uma segunda corrida neste domingo.