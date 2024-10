Neto alfineta torcida do Flamengo após gol anulado do Corinthians contra o Internacional

Craque Neto alfinetou torcida do Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro

A partida entre Corinthians e Internacional foi marcada por polêmica de arbitragem. O atacante Yuri Alberto teve um gol anulado no detalhe por impedimento com o auxílio do VAR durante a segunda etapa. Ao ver a situação, o ex-jogador Neto aproveitou o momento para alfinetar a torcida do Flamengo.

▶️Torcida do Corinthians usa grito homofóbico contra o Internacional

▶️Onde assistir a Corinthians x Adiffem, escalação, horário e mais da Libertadores feminina

Durante a transmissão da partida na Rádio Craque Neto, o comentarista relembrou as reclamações dos torcedores rubro-negros referente a anulação de um gol de Gabigol na última quarta-feira (2). No último confronto contra o Corinthians, pelas quartas de final Copa do Brasil, o lance do atacante do Flamengo foi semelhante ao de Yuri Alberto, neste final de semana.

- Quero ver os flamenguistas, os apresentadores, que são da imprensa do Flamengo, o que eles vão falar em relação esse gol. Aqueles que ficaram menstruados em relação ao lance do Gabigol (contra o Corinthians pela Copa do Brasil). Meu irmão, pra mim se o VAR deu, tá tudo certo. Deram o impedimento (do Yuri Alberto) por conta de uma unha - disse o ex-jogador.

Apesar de deixar claro que não concordou com a marcação, Neto não se discutiu com a decisão do VAR. Para o ex-jogador seria hipocrisia afirmar que o Corinthians teria sido alvo de um erro de arbitragem referente a decisão do árbitro de vídeo.

- Em relação a linha, não discuto isso. Já aconteceu com o Flamengo, Corinthians, Santos, com todo mundo. Seria hipócrita da minha parte falar que estão roubando. Só que esta linha não é exata, e todo mundo sabe disso - concluiu.

▶️Corinthians se pronuncia sobre patrocínio com casa de apostas

O gol de Yuri Alberto impediu que o Corinthians reassumisse a liderança no placar do confronto. Até o momento do lance, o alvinegro empatava a partida contra o Internacional por 1 a 1, na Neo Química Arena.