Casimiro explica motivo de não ter um time na Kings League Brasil

O influenciador Casimiro Miguel falou no último domingo (19) sobre não ter um time no torneio da Kings League Brasil. Durante live, ele abriu o jogo e comentou sobre as expectativas da nova competição, que desembarca em solo brasileiro neste ano de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert anuncia data de estreia no SBT; confira

➡️ Em meio a polêmica com Rivaldo, Neymar faz publicação com ‘dedo do meio’

Conforme revelado por Casimiro, o principal motivo da Cazé TV não ter uma equipe no torneio é o fato do canal ser dono dos direitos de transmissão. As partidas da competição brasileira da liga de Fut 7 serão transmitidas de forma gratuita pelo portal no YouTube.

Ao comentar sobre a ausência na competição, que vem ganhando popularidade mundial, o influenciador destacou que a equipe do canal seguirá disputando a Copa ACERJ. O torneio citado é referente sobre a mídia esportiva da cidade do Rio de Janeiro. Na última edição, a equipe do canal terminou na segunda colocação. Veja o pronunciamento de Casimiro abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Kings League Brasil

A Kings League anunciou em dezembro do ano passado que irá desembarcar no Brasil. A revolucionária competição de futebol de sete criada pelo ex-jogador Gerard Piqué ainda não tem uma data certa para a estreia. Porém, já existe a confirmação da presença de 10 times no torneio.

A liga brasileira será quarta da competição no cenário mundial. Dentre os presidentes dos times previstos, destaca-se a presença de nomes importantes no futebol nacional como Kaká, lenda brasileira e vencedor da Bola de Ouro de 2007. Além do pentacampeão mundial, Neymar e Vinícius Jr também são outros nomes confirmados.

continua após a publicidade

Dentro dos influenciadores e artistas, a competição contará com a presença de Gaulês, Cris Guedes, Cerol & Nobru, Jon Vlogs, Paulinho o Loko & Luquet4, Coringa, Ludmilla, Nyvi Estephan, O Estagiário, KondZilla & Michel. As inscrições para as peneiras da Kings League Brasil já estão abertas e podem ser acessadas aqui.