Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé e proprietário da CazéTV, compartilhou em uma live realizada recentemente detalhes sobre sua carreira antes de se tornar um fenômeno na internet. Ele revelou o salário que recebia enquanto trabalhava na TNT Sports.

continua após a publicidade

Cazé iniciou sua jornada na TNT Sports, anteriormente chamada de Esporte Interativo, em 2014, como estagiário. Ao longo dos anos, seu salário foi aumentando conforme avançava na carreira até se tornar parte do elenco fixo da emissora. Seu salário partiu de R$ 500 e atingiu o teto de R$ 3.000.

➡️Esposa de Deyverson posta ‘calendário do amor’ e web enlouquece com teoria



Durante a transmissão, ele detalhou que as avaliações semestrais desempenhavam um papel crucial em seus aumentos salariais. Casimiro também discutiu sua decisão de deixar a TNT Sports para se dedicar integralmente às transmissões ao vivo na Twitch, uma mudança impulsionada por sua crescente popularidade na internet durante a pandemia da Covid-19.

continua após a publicidade

Mais sobre Casimiro e a CazéTV



A trajetória de Casimiro é notável por várias conquistas, incluindo a fundação da CazéTV em novembro de 2022, em parceria com a LiveMode. O canal adquiriu direitos de transmissão de eventos esportivos de destaque, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo Feminina e Masculina, a Eurocopa e a Olimpíada de Paris 2024.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Atualmente, com quase 17 milhões de inscritos no YouTube e cerca de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, Casimiro e a CazéTV se estabeleceram como referências no cenário de transmissões esportivas online.

continua após a publicidade