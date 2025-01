A final da Kings League entre Brasil e Colômbia, realizada no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, rendeu à competição 40.153 espectadores e um pico de 3,5 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. A cerimônia de abertura contou com a presença de Jake Paul, antecedendo uma partida histórica. No Brasil, o torneio foi transmitido pelo canal da CazéTV no YouTube.

Brasil celebra título da Kings World Cup League (Foto: Reprodução)



Além da competição principal, uma partida especial entre Lendas e Streamers reuniu figuras icônicas do futebol, como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero e Iker Casillas. Esse encontro simbolizou a união de diferentes gerações e a capacidade da Kings League de atrair diversos públicos através do amor pelo futebol.



A Kings World Cup Nations transcendeu o conceito tradicional de torneios de futebol, transformando-se em uma celebração global do esporte. A competição intercontinental demonstrou o potencial de engajamento e audiência de eventos esportivos digitais

Kelvin Oliveira foi o destaque do Brasil, marcando cinco gols na final e se tornando o artilheiro do torneio com 19 gols.

Quem é Kelvin Oliveira, o K9?

Natural de Minas Gerais, Kelvin Oliveira tinha o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e chegou a passar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan-ITA. Contudo, o atleta recebeu destaque no Fut7, onde hoje atua pela "G3X", equipe do influenciador Alexandre Gaules.

Quanto o Brasil ganhou pelo título da Kings League

Pela vitória na final, o Brasil levou para casa US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões). Esta é a primeira edição da Copa do Mundo da modalidade criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué.