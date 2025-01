Em meio a polêmica com Rivaldo, Neymar faz publicação com ‘dedo do meio’

Neymar voltou a se manifestar nas redes sociais após a grande repercussão de uma fala polêmica durante a entrevista para a "Romário TV", no Youtube. Na ocasião, o camisa 10 do Al-Hilal declarou que jogaria no lugar de Rivaldo na campanha do pentacampeonato mundial de 2002, da Seleção Brasileira. A declaração gerou polêmica nos últimos dias.

O mais novo episódio do impasse foi uma nova publicação de Neymar. O jogador postou nos stories do Instagram uma imagem do ator Will Smith mostrando o dedo do meio. Além disso, o registro também carregava a seguinte frase: "Fulano disse".

Vale destacar, que o meia apagou a publicação após ela viralizar nas redes sociais. Apesar da ação, alguns internautas eternizaram o gesto com prints na web. O ato prolonga a desavença de Neymar com Rivaldo e outros personagens do esporte, que se posicionaram contra a declaração do jogador a Romário. Veja o post abaixo:

Publicação de Neymar nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar x Rivaldo

Em resposta a fala do camisa 10 do Al-Hilal, o próprio Rivaldo publicou uma foto nas redes sociais e rebateu o jogador quando discordou da possibilidade de substituição, destacando sua condição física e técnica durante o Mundial. Alguns minutos depois, Neymar comentou na foto e respondeu o ex-jogador.

Além do embate entre os jogadores, alguns personagens importantes no meio do esporte também se pronuncionaram sobre o caso. O jornalista Galvão Bueno e o ex-atleta Walter Casagrande se posicionaram contra Neymar na discurssão. Ambos consideraram a declaração do atleta como errada.