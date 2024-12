Kings League anuncia liga no Brasil com participação de Neymar, Vini Jr e Kaká

A Kings League anunciou nesta quinta-feira (5) a criação de uma liga no Brasil. A revolucionária competição de futebol de sete criada pelo ex-jogador Gerard Piqué desembarca em solo brasileiro em 2025. A novidade chega logo após os anúncios da Kings League Itália e da Kings World Cup of Nations, marcando mais um passo na rápida expansão global do torneio.

A Kings League Brasil será a quarta liga da competição ao redor do mundo e terá Kaká, lenda brasileira e vencedor da Bola de Ouro de 2007, como presidente. O elenco estelar também inclui Neymar Jr. como presidente e Vinícius Jr como dono de equipes, além de nomes influentes do streaming e do entretenimento, como Gaulês, Cris Guedes, Cerol & Nobru, Jon Vlogs, Paulinho o Loko & Luquet4, Coringa, Ludmilla, Nyvi Estephan, O Estagiário, KondZilla & Michel.

As inscrições para as peneiras da Kings League Brasil já estão abertas e podem ser acessadas aqui.

O Brasil também será uma das nações participantes da inédita Kings World Cup of Nations, um torneio com 16 equipes nacionais onde os melhores jogadores competirão pelo título mundial. Novas seleções confirmadas incluem Estados Unidos, com o boxeador e influenciador Jake Paul como presidente, Alemanha, liderada por Mario Götze, Turquia e Coreia do Sul.

A chegada da competição em solo brasileiro tem como objetivo levar a energia da Kings League ao país onde o futebol é uma verdadeira cultura. O anúncio despertou grande entusiasmo entre os fãs brasileiros e de todo o mundo, consolidando o sucesso global da competição e seu papel fundamental na redefinição do futebol e do entretenimento esportivo. Veja a repercussão abaixo:

Sobre a Kings League

Criada e organizada pela Kosmos, a Kings League tornou-se um fenômeno global, revolucionando o modo como o futebol e o esporte são consumidos. Com ligas na Espanha, Américas, Itália e, agora, Brasil, a competição semanalmente atrai milhões de fãs em transmissões ao vivo.

Com suas regras inovadoras e a fusão entre o futebol tradicional e tendências de esports, a Kings League oferece uma nova experiência, acessível a todas as audiências.