Casimiro elogia postura da torcida do Corinthians: ‘É diferente’

O influenciador Casimiro Miguel se rendeu a torcida do Corinthians. O caso aconteceu durante o intervalo da transmissão da Cazé TV, da partida do Timão contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista, neste domingo (19). Na ocasião, o comentarista rasgou elogios aos integrantes da Fiel Torcida que marcaram presença na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Fiel se empolga com atuação de meia em jogo do Corinthians: ‘Nunca Critiquei’

➡️ Atacante do Corinthians compra clube da Terceira Divisão do Paraguai

O elogio de Casimiro aconteceu após as câmeras da transmissão focarem em um torcedor que afirmou que veio de Juazeiro do Norte, no Ceará, para acompanhar o Timão de perto. Após ver a placa do rapaz, comentarista abordou a grandeza do Corinthians no território nacional, apontado a torcida como "diferente".

- Cara, já teve gente do Mato Grosso do Sul. Que apareceu no início da transmissão. Muito bacana. Como que essa galera se pela paixão ao clube. Apaixonados pelo Corinthians no caso. A Fiel é diferente. Não tem jeito. A galera tá lotando o estádio, cantando alto e apoiando. Vindo de todo Brasil - disse o influenciador.

continua após a publicidade

Dentro de campo, o Corinthians venceu a partida contra o Velo Clube por 2 a 1, na Neo Química Arena. Com o resultado, a equipe do técnico Ramón Díaz chegou a segunda vitória seguida em dois jogos da competição e lidera o Grupo A, com seis pontos.

Torcida do Corinthians em grande número na Neo Química Arena (Foto: Anderson Romao/AGIF)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Campeonato Paulista

O Paulistão de 2025 começou na última quarta-feira (15), com 16 equipes distribuídas em quatro grupos na fase inicial. O Corinthians se encontra na chave A, junto com Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP.

continua após a publicidade

Após as rodadas inciais, os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2. Por outro lado, os dois melhores de cada grupo avançam para a faça eliminatória do torneio. O campeonato será disputado entre os dias 5 de janeiro e 26 de março.