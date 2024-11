Casas de apostas apontam ‘azarão’ em luta entre Mike Tyson e Jake Paul

Jake Paul e Mike Tyson se enfrentam nesta sexta-feira (15) em evento nos Estados Unidos (Foto: Timothy A. Clary/AFP)







Publicada em 15/11/2024

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA). Para a surpresa de muitos, o seis vezes campeão mundial é apontado como azarão pelas casas de apostas. O card principal do evento está previsto para começar às 22h (de Brasília) e terá transmissão da Netflix.

As odds para uma vitória de Mike Tyson variam de 2.75 até 3.00. Assim, os apostadores que confiarem na vitória do ex-pugilista profissional poderão triplicar o valor depositado. Por outro lado, o triunfo de Jake Paul tem a odd média de apenas 1.40. As cotações podem variar até o início da luta.

O principal fator para o favoritismo do youtuber é a diferença de idade entre os pugilistas. Tyson estava aposentado desde 2020, quando realizou uma última luta de exibição. Já o jovem, vive o auge da carreira no esporte. Aos 27 anos, Jake Paul acumula um cartel de onze lutas, com dez vitórias e uma única derrota.

Se o atual momento do influenciador é favorável para a análise do confronto, Tyson chega para a luta com a responsabilidade de ser um dos maiores nomes da história do boxe. Na carreira, o estadunidense somou 58 lutas, com 50 vitórias, 44 delas por nocaute. O histórico o fez ser seis vezes campeão mundial na modalidade.

A luta

A promoção da luta entre Mike Tyson e Jake Paul demonstrou indícios de um combate quente. Além de provocações de ambos os lados, os dois se desentenderam, na última quinta-feira (14), durante a pesagem para o evento.

O clima esquentou na encarada. O youtuber "engatinhou" na direção da lenda do boxe para registrar a tão esperada foto ao lado do adversário. Contudo, ao colocar o rosto colado com o de Tyson, ele foi surpreendido com um tapa do seis vezes campeão mundial de boxe. Os dois foram imediatamente separados por seguranças do evento.