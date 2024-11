Casamento de Everton Cebolinha passa por nova turbulência, diz site

Casamento de Cebolinha e Isa Ranieri passa por nova turbulência (Foto: Reprodução/Instagram)







O casamento de Everton Cebolinha com a influenciadora Isa Ranieri passou por um novo momento de turbulência. De acordo com a apuração do site "Extra", o casal, que reatou a relação recentemente, teria brigado novamente antes da final da Copa do Brasil, no último domingo (10). Na ocasião, o Flamengo conquistou o título da competição ao vencer o Atlético-MG.

O embate entre o casal teria acontecido após uma crise de ciúmes do atacante. Segundo fontes ouvidas pelo portal, o motivo do conflito foi uma publicação de Isa Ranieri de biquíni nas redes sociais. Cebolinha elogiou o post publicamente com um comentário: "Que coisa mais linda, me perdi até nas palavras". Porém, algumas manifestações de internautas irritaram o jogador.

- Ele pegou uma mensagem no celular, era um cara, e a resposta dela foi um emoji. Ele não gostou e a briga começou. O Everton quebrou até o aparelho dela, e a Isa mandou ele sair de casa - contou uma fonte do jornal Extra.

O novo conflito entre os dois voltou a afastar Everton Cebolinha da casa onde mora com a família, no Rio de Janeiro. Contudo, desta vez, o exílio foi curto. Ele teria retornado à propriedade no dia seguinte, pedindo desculpas para a mulher.

Vale destacar que Isa Ranieri não aparece em um vídeo que circula na internet das "flaesposas" orando na arquibancada da Arena MRV, antes da final da Copa do Brasil. Apesar da notável ausência, na última segunda-feira (11), a influenciadora postou uma imagem de um café da manhã, ao lado de Everton Cebolinha, o parabenizando pela conquista.

Casamento

No último mês o casamento de Everton Cebolinha com Isa Ranieri passou pela primeira crise pública da relação. Os dois terminaram de forma conturbada a relação. Na época, o envolvimento do jogador com a também influenciadora Ivana Bermanelli se tornou público e rumores de uma possível traição vieram à tona. Apesar do ocorrido, o casal reatou a relação ainda no fim de outubro.