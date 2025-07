Após saída da Globo, comentarista Conrado Santana fecha com novo canal

Conrado Santana está com casa nova. Após dois meses da saída da Globo, o jornalista anunciou na última quarta-feira (9), que é o mais novo comentarista do plantel do Canal Goat, no Youtube. O comunicado aconteceu através de um vídeo publicado nas redes sociais.

A estreia do comunicador na nova empresa acontecerá nesta quinta-feira (10). Na ocasião, Conrado irá participar da equipe de transmissão da partida entre Santos e Desportiva Ferroviária, pela Vitória Cup, torneio de amistosos que se iniciou durante o Mundial de Clubes.

- Que saudade que estava de comentar um joguinho de futebol. Amanhã estou de volta. Alou Canal Goat, estou chegando. E já para um jogão. Amanhã, quinta-feira tem Santos e Desportiva Ferroviária, e o Neymar vai estar em campo. Não perco a oportunidade de ver craque em campo - anunciou o jornalista.

Saída de Conrado da Globo

O jornalista teve um longo vínculo com a emissora. Ele entrou como estagiário do canal em 2011. Ao todo, foram 14 anos como contatado dos canais Globo. Durante a passagem pelo núcleo de televisão, o comentarista participou de cobertura de diversos eventos esportivos.

Conrado Santana se destacou na programação do canal ao integrar em diversas oportunidades a mesa redonda do programa Seleção Sportv, do apresentador André Rizek. Além disso, nos últimos anos ele também foi presença marcante no "Tá na Área".

A saída aconteceu em maio deste ano. Um comunicado emitido pela Globo, em que o Lance! teve acesso, não contém detalhes da demissão do profissional. Antes do anúncio, Conrado estava previsto para participar normalmente da programação do canal. A demissão pegou o comunicador desprevinido.