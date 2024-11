Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quarta-feira (13), o Flamengo entra em campo contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, para reencontrar o rival e a sua torcida após o título da Copa do Brasil, mas o clima festivo deu lugar à mais polêmicas nos bastidores envolvendo Gabigol e a diretoria rubro-negra. O jogador foi afastado pelo departamento de futebol. Em votação no canal de WhatsApp do Lance! Flamengo, os torcedores do clube carioca deram razão ao ídolo contra os mandatários.

➡️Gabigol rebate Flamengo após ser cortado do jogo contra o Atlético-MG

Na enquete, 72% dos flamenguistas "defenderam" o camisa 99 em sua troca de farpas com a diretoria e na escolha da não renovação do jogador. Por outro lado, 28% dos torcedores acreditam que a diretoria tomou a decisão certa em optar por afastar o atleta do confronto do meio de semana.

Após o título da Copa do Brasil, Gabigol afirmou que não ficará no Flamengo para a próxima temporada. A declaração pegou os dirigentes de surpresa, uma vez que se tratava de um momento de comemoração de uma importante conquista.

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. O jogador não conseguiu um novo acordo com os dirigentes para permanecer no clube. As negociações foram marcadas por conflitos e trocas de farpas entre as duas partes.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Indisciplina teria sido motivo do afastamento de Gabigol do Flamengo

Marcos Braz e Gabigol discordaram na sua renovação (Fotos: Thiago Ribeiro e Gilson Lobo/AGIF)

O camisa 99 foi afastado pelos dirigentes rubro-negros ao tomarem conhecimento de uma reclamação do atacante ao técnico Filipe Luís, após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

Segundo informações da repórter Letícia Marques, do "ge", as palavras "P..., tá de sacanagem que ele está me tirando", foram ditas por Gabigol ao receber a informação de que seria substituído por Bruno Henrique durante o intervalo da partida do último domingo (10).

O jogador deu as costas e se isolou ao saber da troca. Foi o início de um comportamento que, para a diretoria do clube, justificou o afastamento anunciado nesta terça-feira (12).