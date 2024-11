Gabigol e Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. (Thiago Ribeiro e Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 12:53 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (13), o Flamengo entra em campo contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, para reencontrar o rival e a sua torcida após o título da Copa do Brasil. Porém, nos últimos dias, o clima festivo de comemoração do pentacampeão deu lugar à mais polêmicas nos bastidores envolvendo Gabigol e a diretoria.

O camisa 99 foi herói da conquista do título, mas não fará parte do jogo desta quarta-feira. O jogador foi afastado pelos dirigentes rubro-negros ao tomarem conhecimento de uma reclamação do atacante ao técnico Filipe Luís, após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil. A decisão foi tomada pelo departamento de futebol do clube carioca. Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta.

Após o título do pentacampeonato da Copa do Brasil, Gabigol afirmou que não ficará no Flamengo para a próxima temporada. A declaração pegou os dirigentes de surpresa, uma vez que se tratava de um momento de comemoração de uma importante conquista.

Com a polêmica, os torcedores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais. A maioria criticou a decisão da diretoria, e acreditam que seja uma forma de queimar o Gabigol por conta do anúncio da sua saída durante a comemoração da taça. Mas há quem acredite que a decisão tenha sido acertada. Confira os comentários:

RJ - RIO DE JANEIRO - 02/10/2024 - COPA DO BRASIL 2024, FLAMENGO X CORINTHIANS - Gabigol jogador do Flamengo durante partida contra o Corinthians no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

