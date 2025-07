Cruzeiro goleia o Grêmio com três gols do artilheiro Kaio Jorge

Se o torcedor do Cruzeiro estava apreensivo quanto a uma queda de rendimento da equipe por causa da parada no Campeonato Brasileiro, as dúvidas foram para o espaço logo na primeira partida na retomada da competição. Com o mesmo futebol demonstrado na primeira parte do Brasileirão, a Raposa derrotou o Grêmio por 4 a 1, neste domingo (13), no Mineirão, pela 13ª rodada.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Cruzeiro se igualou novamente ao Flamengo em pontos (27) na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, mas com pior saldo de gols. O atacante Kaio Jorge marcou três vezes e é o novo artilheiro da competição, com 11 gols, dois a mais que o uruguaio Arrascaeta. Villalba marcou o outro gol do Cruzeiro, e André Henrique descontou para o Grêmio, que permanece com 16 pontos, agora na 12ª colocação.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Depois de domínio desde o início da partida, o Cruzeiro abriu o placar aos 24 minutos, quando Kaio Jorge tabelou com Matheus Pereira, matou no peito dentro da área e finalizou quase caindo. A bola quicou e encobriu o goleiro Tiago Volpi. Foi a 21ª assistência de Matheus Pereira, que completava 100 jogos com a camisa celeste.

continua após a publicidade

No lado gremista, o atacante Alysson era quem dava mais trabalho à defesa celeste, mas sem levar perigo real ao gol de Cássio. O Cruzeiro voltou a marcar aos 32 minutos. Fabrício Bruno, de cabeça, colocou a bola na área. Christian ganhou de Kannemann, e Villalba completou para o canto direito de Volpi. O assistente Andrey de Freitas marcou impedimento, mas o VAR confirmou o primeiro gol do zagueiro argentino em 59 partidas pelo Cruzeiro. Ainda no primeiro tempo, Wanderson e Lucas Romero obrigaram Tiago Volpi a fazer difíceis intervenções parciais.

Zagueiro Villalba comemora seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Cruzeiro começou o segundo tempo no mesmo ritmo e ampliou o placar aos 8 minutos. Matheus Pereira cobrou falta na direita, e Kaio Jorge, no meio da área, cabeceou no alto do gol, sem chances para Volpi.

continua após a publicidade

O técnico Mano Menezes mexeu no Grêmio, que esboçou uma reação. Aos 19 minutos, André Henrique, que entrara no lugar de Arezo, tabelou com Edenílson, substituto de Cristaldo, e chutou cruzado, na saída de Cássio. Mas o Cruzeiro voltou a marcar aos 31 minutos, novamente com Kaio Jorge, após assistência de Lucas Romero.

Na primeira vez em que a biometria facial foi exigida em um jogo no Mineirão, alguns torcedores reclamaram, nas redes sociais, de dificuldade no acesso ao estádio. Os problemas foram registrados principalmente quando não havia mais luz natural.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos jogos de Cruzeiro e Grêmio

Na próxima rodada do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã. Já o Grêmio joga na quarta-feira (16), contra o Alianza Lima, pelo play-off da Copa Sul-Americana, em Lima, às 21h30 (de Brasília). Pelo Brasileirão, o Tricolor gaúcho enfrenta o Vasco, sábado (19), em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 1 GRÊMIO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 13 de julho, às 20h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Kaio Jorge (24'/1°T), Villalba (32'/1°T), Kaio Jorge (8'/2°T), André Henrique (19'/2°T) e Kaio Jorge (31'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Kaiki, Christian, Lucas Silva, Gabigol (Cruzeiro), Lucas Esteves, Alex Santan e auxiliar Sidnei Lobo (Grêmio)

💸 Renda: R$ 1.777.185,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 31.668

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Marquinhos).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Alysson (Monsalve), Cristaldo (Edenílson) e Amuzu (Aravena); Arezo (André Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)