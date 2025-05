Bastante criticado recentemente por deixar de ir ao jogo do Santos, pelo Brasileirão, para marcar presença na final da Kings League Brasil, no Allianz Parque, Neymar está perto de retornar aos gramados após mais de 30 dias lesionado. Porém, para o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande, o camisa 10 deve esquecer a vida fora do campo e se dedicar ainda mais caso queira chegar na Copa do Mundo de 2026 em alto nível. Além disso, criticou a postura do atleta e afirmou que 'está na hora de virar homem'.

- Se o Neymar quiser treinar seriamente, esquecer qualquer outro tipo de coisa, parar de ser influencer, esquecer qualquer outro tipo de torneio, de Furia, essas coisas todas, e treinar para caramba até chegar à Copa do Mundo do ano que vem. Mas treinar mesmo, de verdade. Esquecer o pôquer até às 6h da manhã, essas coisas assim. Eu tenho certeza de que ele chegaria à Copa e poderia desequilibrar, se não tivesse nenhuma contusão. O cara se machucou e está há mais de um ano sem jogar com sequência. Antes disso, também não estava jogando bem. Que ele desequilibra, é óbvio que desequilibra. Que ele é um jogador altamente técnico, isso é inegável. Que ele é o maior craque do futebol brasileiro das últimas décadas também é indiscutível. Mas ele se empenha para manter isso? Ele treina? Ele quer ser isso? Se ele não quer, não tem como pegar vaga na seleção - aconselhou Casagrande.

- Já passou da hora do "menino Ney" virar o "homem Ney", que tem forças para encarar uma entrevista séria, verdadeira, real, sem agressividade, mas sem passada de pano - disse o comentarista.

- Existem aqueles que defendem o Neymar com unhas e dentes, mas que neste momento fazem suas críticas sem passar pano, como por exemplo Thiago Asmar e Jorge Iggor, que mesmo tendo uma enorme paciência com o Neymar, ultimamente estão falando a real sobre ele. Está na hora de Neymar Jr. encarar de frente seus críticos, sentar frente a frente com aqueles que o tratam como tratam os outros jogadores, e responder perguntas de verdade — e não para aqueles que deixam a bola quicando para ele chutar - disparou o ex-jogador.

Vale destacar que Neymar está na pré-lista de convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. A Amarelinha terá, agora em junho, dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai.

Neymar no Santos

Sem poder atuar, por conta de uma lesão na coxa esquerda, o camisa 10 tem sido uma ausência frequente nos campos pela equipe santista. No último domingo (18), o atleta se quer esteve na Neo Química Arena para presenciar a derrota do Santos para o Corinthians, pelo Brasileirão.

A ausência foi motiva pela presença na final da Kings League Brasil. Neymar é um dos presidentes da equipe Fúria FC. Na decisão, o clube conquistou a taça inédita do torneio em uma disputa de shoot outs, após empate em 5 a 5 com o Dendele FC no tempo normal.