CazéTV registra grande audiência com vitória de time de Neymar na Kings League

A decisão da primeira edição da Kings League Brasil já entrou para a história. Com pico de 900 mil espectadores simultâneos e média de 635 mil ao longo da transmissão, a final exibida pela CazéTV marcou um dos maiores momentos da competição até aqui.

Na noite deste domingo (18), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo, Furia — time presidido por Neymar e Cris Guedes — e Dendele — liderado por Luqueta e Paulinho— empataram em 5 a 5 no tempo normal e levaram a decisão para os shootouts. A Furia saiu campeã e conquistou o título inédito diante de mais de 40 mil pessoas no estádio, em um evento que contou com influenciadores, atletas e artistas na arquibancada.

A jornada da Kings League continua na CazéTV. A partir de 1º de junho, o canal transmite ao vivo a Copa do Mundo de Clubes da Kings League, direto de Paris. O torneio reunirá as equipes das edições da América Latina, Europa e outras regiões, em um novo capítulo que promete ainda mais emoção e audiência recorde.

Neymar na Kings League Brasil

Após marcar presença nas três primeiras rodadas, Neymar não pôde comparecer nos confrontos recentes por conta da agenda com o departamento médico do Santos. O camisa 10 tem intensificado o processo de recuperação de uma lesão muscular para retornar aos gramados com o Peixe o mais rápido possível.

Após ausência nos últimos jogos da equipe, o atacante marcou presença na final. Além do título conquistado, a FURIA também será um dos times que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes da Kings League, competição internacional que acontece em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho.

