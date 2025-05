VÍDEO: veja a comemoração de Neymar pelo título na Kings League Brasil

Time de Neymar na Kings League, a Furia foi campeã da competição ao vencer o Dendele no Allianz Parque. O atacante, que é presidente da equipe, esteve presente no estádio e comemorou bastante o título neste domingo (18). Assista ao vídeo acima:

Como foi Furia x Dendele?

O jogo começou muito disputado com o Dendele mais defensivo, já que a posse de bola ficou com a Furia desde as disputas de um contra um. O time de Neymar foi quem assustou primeiro. Mas o gol só saiu com três de cada lado em campo.

No ataque, o goleiro Victão deu um passe errado e a bola ficou limpa para Canhoto chutar da própria área, encobrir o goleiro e balançar as redes de mansinho. O gol de empate da Furia demorou 13 minutos para sair, quando aos 16 Lipão empatou em jogada individual.

O segundo gol do Dendele veio com Tuco, aos 19 minutos, após o dado determinar que o jogo voltaria para o um contra um para os dois minutos finais. Mas não demorou muito para que a Furia aproveitasse a dupla Leleti e Lipão e virasse a partida antes do intervalo. 3 a 2 para a equipe de Neymar e Cris Guedes.

Na volta do intervalo, mais emoção pela frente, dessa vez com gols nos pênaltis dos presidentes. Paulinho Loko desceu ao campo e cobrou usando um sobretudo, óculos escuros e uma boina. Mesmo assim, superou o goleiro Victão e empatou em 3 a 3.

Na sequência, Cris Guedes bateu o dele, com direito a conselhos de Neymar no campo, e fez o quarto da Furia. Aos 27 minutos totais de jogo, Canhoto marcou o seu segundo gol no jogo e voltou a empatar a partida em 4 a 4. Aos 31 minutos, o Dendele acionou sua carta especial e tirou Dedo do time da Furia. Além da vantagem numérica, o goleiro Maikon brilhou com pelo menos duas defesas para evitar mais um gol da Furia.

A reta final da partida foi frenética, com gol de Tuco para visar novamente o placar, dessa vez para o Dendele, aos 34 minutos de jogo. A vantagem de 5 a 4 para o time de Luqueta e Paulinho Loko durou até os 37, quando a Furia acionou sua carta, que era de cobrança de pênalti. Lipão foi para a bola e empatou novamente o placar.

A decisão da primeira Kings League passou pra a disputa de shoot outs com cinco cobranças para cada lado. E, assim como a partida, foi com muita emoção. A disputa terminou 2 a 1 para o time da Furia, que se sagrou a primeira e quite campeã da competição na história do Brasil.