O Santos realizou, na manhã desta terça-feira (20), a penúltima atividade antes do confronto contra o CRB, válido pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mais uma vez, Neymar esteve presente no gramado.

Assim como na segunda-feira (19), o atacante trabalhou com o elenco santista sem restrições. Neymar está liberado pelo departamento médico e participa normalmente das atividades com o grupo.

Outra novidade foi o retorno do atacante Guilherme, artilheiro da equipe na temporada. Recuperado de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita — sofrida no dia 1º de maio, justamente no jogo de ida contra o CRB —, o jogador voltou a treinar no campo nas últimas duas atividades.

O lateral Aderlan voltou a atuar após se recuperar de um quadro de infecção intestinal. Schmidt (lesão na coxa), Pituca (tendinite), Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda) e Gil (afastado por problemas pessoais) continuam fora dos treinos.

Sob o comando do técnico Cléber Xavier, a equipe realizou um treino técnico voltado para finalizações e situações de combate, com ênfase no duelo entre ataque e defesa.

Na quarta-feira (21), o Santos se apresenta às 8h no CT Rei Pelé e realiza treino às 9h30, em sua última atividade antes do confronto. Após o treino, a equipe viaja para Maceió, onde enfrentará seu adversário na sequência.

A partida de ida terminou empatada em 1 a 1. O Peixe abriu o placar com Rollheiser, enquanto o Galo de Campina igualou com Breno Herculano. No final da partida, o goleiro Gabriel Brazão ainda evitou a derrota ao defender um pênalti.

A partida decisiva definirá quem avança na competição: quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, independente do placar, a vaga será decidida nos pênaltis.