Casagrande discorda da estratégia do Corinthians para o Brasileirão: 'Absurdo'

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão, pela 4ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, as expectativas são do técnico Dorival Júnior escalar uma equipe alternativa, mediante ao confronto contra o Novorizontino, do sábado (28), pela semifinal do Paulistão. O cenário incomodou o ex-jogador Walter Casagrande.

continua após a publicidade

➡️ Memphis e dívida com o Talleres: novas negociações prioritárias no Corinthians

Durante o programa "News Eporte", do Uol, o ídolo da Fiel Torcida discordou da necessidade do Corinthians em poupar jogadores para a partida contra o Cruzeiro. Para Casagrande, ainda é muito cedo para os clubes realizarem determinado tipo de decisão.

— O Corinthians tem time para ficar entre os oito primeiros colocados do Brasileirão. Ganhou a Copa do Brasil e a Supercopa. Então, demonstrou que, quando encara o jogo com seriedade, é competitivo. Isso contra qualquer adversário. Em um campeonato que vale a regularidade, acho difícil o Corinthians disputar contra Flamengo e Palmeiras — iniciou o comentarista, antes de completar.

continua após a publicidade

— Mas tirando esses dois, tudo fica em uma bola mais ou menos parecida. Tirando quem vai lutar contra o rebaixamento. Então, o Corinthians precisa se colocar nesse bolo. Vejo como um absurdo, na quarta rodada do Brasileirão, segundo mês do ano, os times estarem pensando em poupar jogador — concluiu.

🤑 Aposte em Cruzeiro x Corinthians pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Escalação do Corinthians

O Corinthians finalizou, na última terça-feira (24), a preparação para o duelo diante do Cruzeiro pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Dorival Júnior promova mudanças na equipe que entrou em campo na classificação contra a Portuguesa, embora ainda não tenha confirmado o time que irá a campo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele (Charles), André, Carrillo e Rodrigo Garro; Vitinho (Dieguinho) e Gui Negão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Boa fase

O Corinthians vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a quinta colocação, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Timão venceu o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0.

No Paulistão, a equipe comandada por Dorival Júnior garantiu vaga na semifinal no último fim de semana, em um confronto emocionante. O Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1, com gol de Vitinho nos acréscimos, e assegurou a classificação nos pênaltis.