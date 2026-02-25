Jornalistas palpitam em Flamengo x Lanús e Botafogo x Nacional Potosí

Botafogo e Flamengo vêm de resultados negativos diante de equipes sul-americanas em competições continentais. O Glorioso foi derrotado pelo Nacional Potosí, na Bolívia, no confronto de ida da 2ª fase da Libertadores da América. O Flamengo perdeu para o Lanús, na Argentina, no primeiro confronto da Recopa Sul-Americana.

Ambas as equipes brasileiras foram derrotadas pelo placar de 1 x 0, porém decidem seus jogos diante da presença e apoio do torcedor.

Como foram os jogos de ida?

⚫Botafogo x Nacional Potosí:

No jogo de ida, em Potosí, a cerca de 4 mil metros acima do nível do mar, o Glorioso perdeu pelo placar de 1 a 0 em duelo marcado pelo alto número de chances desperdiçadas pela equipe comandada por Martín Anselmi.

🔴Flamengo x Lanús:

A Recopa Sul-Americana não começou bem para os rubro-negros. O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Lanús, no Estádio Ciudad de Lanús, pelo jogo de ida da decisão continental. Apesar da complicada missão de reverter o placar, a equipe carioca contará com a força de sua torcida, que ignorou os preços elevados e já comprou mais de 55 mil ingressos.

Jornalistas do L! analisam favoritos em Flamengo x Lanús e Botafogo x Nacional Potosí

Em pesquisa realizada com 30 jornalistas do Lance!, foi possível medir a temperatura dos confrontos que aguardam os torcedores de Botafogo e Flamengo, nesta quarta (25) e quinta (26), respectivamente.

Na opinião da maioria dos repórteres, o Botafogo terá um duelo tranquilo no Nilton Santos. Apesar de ter perdido o jogo de ida, a diferença técnica entre as equipes leva a crer que a altitude de mais de 4 mil metros foi o que levou a equipe boliviana ao resultado positivo. O consenso é de que o Glorioso se classifica com vitória no tempo regulamentar.

No jogo do Flamengo, a percepção é contrária. A missão será dificílima. A opção mais votada entre os jornalistas aponta o Lanús sendo campeão da Recopa no Maracanã.