Vidente crava resultado de Botafogo x Nacional Potosí

O Botafogo enfrenta o Nacional Potosí, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo segundo jogo da fase preliminar da Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória e classificação do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Inteligência artificial crava placar de Botafogo x Nacional Potosí

De acordo com a previsão, a equipe do técnico Martín Anselmo irá entrar em campo bastante concentrada. Luiz Filho destacou que o Botafogo terá leitura de jogo e paciência para reverter a derrota do primeiro confronto.

Além disso, o tarólogo apontou que o Glorioso deve abrir o placar ainda no primeiro tempo da partida. A equipe deverá aproveitar a atmosfera do estádio Nilton Santos para pressionar o adversário e marcar antes do intervalo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por outro lado, ao analisar as energias do Nacional Potosí, Luiz Filho destacou que o clube boliviano irá entrar perdido em campo. O vidente apontou que o clube entrará na busca de conseguir um lance de perigo e transformá-lo em gol. Cabe ao Botafogo neutralizar a investida.

Botafogo x Nacional Potosí

As equipes voltam a entrar em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. Na partida, a equipe de Martín Anselmo busca reverter a derrota de 1 a 0 para o Nacional Potosí no primeiro confronto, na Bolívia. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em Botafogo x Nacional Potosí pela Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável