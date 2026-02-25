Colunistas do Lance! palpitam em Botafogo x Nacional Potosí

O Botafogo enfrenta o Nacional Potosí (BOL), nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Para a ocasião, os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Gustavo Fogaça, o Guffo, e Lúcio de Castro palpitaram em uma classificação do Glorioso.

De acordo com a análise dos comentaristas, a equipe do técnico Martín Anselmo é superior à boliviana. Com isso, a classificação deve ser alcançada sem grandes dificuldades. Apesar disso, os colunistas destacaram a importância de marcar cedo.

— Mesmo no caos, o Botafogo tem muitas chances de avançar porque o rival é muito fraco. Jogando o básico, vai fazer a diferença pelo nível técnico. A dificuldade será fazer o primeiro gol. A partir disso, tudo deverá ser mais natural — argumentou Tironi.

— Minha expectativa é de um Botafogo dominante em posse/território, empurrando o Nacional Potosí para trás. Se marcar relativamente cedo, a tendência é o jogo abrir e a classificação vir com conforto. Se demorar, e o roteiro de chances perdidas se repetir, aí a partida vira teste de maturidade do projeto Anselmi — disse Guffo.

O Botafogo tem total condição de reverter o placar. O Potosi sem a altitude como aliada, é um time muito frágil, primário em várias faces — analisou Lúcio.

Possível eliminação

Apesar de considerarem o Botafogo favorito, os colunistas comentaram como seria difícil para o Glorioso se recuperar de uma eliminação. O principal ponto destacado foi a necessidade de fazer dinheiro com o avanço na competição.

— A eliminação seria trágica. O Botafogo já foi eliminado do Carioca, tem na Libertadores oportunidade de receita e grana é muito do que ele precisa neste momento. Tem de ir para a fase de grupos da Libertadores — disse Tironi.

— Considerando que esses problemas fora de campo têm atrapalhado muito e a cada dia aparecem novos, é possível que o Botafogo tenha muitas dificuldades em outras disputas no ano, principalmente em pontos corridos, como o campeonato brasileiro. Então, eventual eliminação agora pode ter grandes desdobramentos — destacou Lúcio de Castro.

Botafogo x Nacional Potosí

As equipes voltam a entrar em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. Na partida, a equipe de Martín Anselmo busca reverter a derrota de 1 a 0 para o Nacional Potosí no primeiro confronto, na Bolívia. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

