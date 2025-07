Jogadores do time de Fut7 de Neymar fazem intercâmbio no Santos

Três jogadores do time da Furia, que participa de competições do Fut7, estão fazendo intercâmbio no Santos. A equipe tem Neymar como um dos presidentes, ao lado do amigo de infância Cris Guedes.

Os atacantes Leleti e Lipão e o meia Jeffinho estão treinando, desde esta quarta-feira (2), no CT Rei Pelé, junto ao elenco profissional do Peixe. Os campeões mundiais fizeram todo o treino com bola.

— A experiência foi bacana demais, quero agradecer ao Santos por abrir as portas para a gente. E ganhar experiência com Neymar, Gil, que já são nomes muito importantes no nosso futebol — afirmou Jeffinho.

— Incrível. É um sonho que a gente está realizando e uma experiência para aprender cada vez mais. Muito feliz de estar vivendo isso aqui e espero levar muitas coisas boas — disse o atleta.

Lipão também destacou o sonho de estar treinando no Santos. “Uma experiência incrível. A gente só tem coisas positivas para levar daqui” — ressaltou Leleti.

O Peixe se reapresentou para uma intertemporada na última sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, visando a disputa do Campeonato Brasileiro.

Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Furia:

A Furia, que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, se tornou a primeira equipe campeã da Kings League Brasil na história. Em uma final disputada no Allianz Parque, realizada no dia 18 de maio deste ano, o time conquistou a taça inédita na disputa de shoot-outs após empate em 5 a 5 no tempo normal.

Apesar do protagonismo de Neymar como representante do time, o público de mais de 30 mil pessoas no Allianz Parque viu o amigo do atacante, Cris Guedes, cumprir com seu papel de presidente ao marcar seu gol de pênalti na partida. Outros nomes de destaque da Furia foram Leleti, artilheiro da competição com 19 gols, e Lipão, que marcou duas vezes no jogo.

Já na Copa do Mundo da modalidade, que foi realizada na França, a Furia caiu na semifinal.

