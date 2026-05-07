Cena de Lingard com torcedores em Santa Fe x Corinthians viraliza: 'Maneiro'

O Corinthians empatou com o Santa Fe em 1 a 1, na última quarta-feira (6), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No confronto, um momento de Jesse Lingard com torcedores da equipe colombiana viralizou nas redes sociais.

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O caso aconteceu durante o pré-jogo. Em um primeiro contato com o gramado do estádio, o inglês atendeu pedidos de fotos dos torcedores do Santa Fe, que chegaram cedo para tentar chamar a atenção do atacante.

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Com muito carisma, Lingard se encaminhou ao lado da arquibancada onde atendeu os fãs colombianos. Ele registrou o momento com uma foto com os torcedores, que comemoraram a interação com o ídolo.

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Veja a repercussão do caso abaixo:

Corinthians ficou no empate fora de casa (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Como foi Santa Fe x Corinthians

Texto por: Guilherme Lesnok

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.

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A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira. O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.

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