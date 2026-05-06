Vitória do Palmeiras esquenta debate sobre brasileiro: 'Copa do Mundo'

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, na noite desta terça-feira (5), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois do duelo, o nome do goleiro Carlos Miguel ficou em alta entre torcedores nas redes sociais.

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Os atacantes Flaco López e Ramón Sosa marcaram os gols do Alviverde no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Com o resultado, o Palmeiras retomou a liderança do Grupo F, agora com oito pontos, dois à frente dos peruanos. Cerro Porteño, com quatro pontos, e Junior Barranquilla, com um, se enfrentam na quinta-feira, na Colômbia.

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Nas redes sociais, torcedores agitaram um debate sobre a importância de Carlos Miguel no time do Palmeiras. Alguns, mais empolgados, chegaram a sugerir que o brasileiro fosse convocado para a Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

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Flaco López marcou mais um gol pelo Palmeiras (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Veja comentários sobre o paredão

Como foi o jogo do Palmeiras

Os minutos iniciais da partida apresentaram poucas emoções. Ambas as equipes optaram por impor um ritmo lento em campo, com o Palmeiras levando vantagem nas divididas. No retorno da parada para hidratação, a equipe de Abel Ferreira aumentou o ímpeto e chegou ao primeiro gol com Flaco López.

O segundo tempo foi de domínio do Palmeiras, com alguns contra-ataques do adversário e gol de Ramón Sosa, que definiu o placar em Lima. Com as rotações da comissão técnica após o resultado garantido, Paulinho teve pouco mais de cinco minutos em campo após reestrear no clássico contra o Santos.

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