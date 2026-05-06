Vitória do Palmeiras esquenta debate sobre brasileiro: 'Copa do Mundo'
Verdão venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 nesta terça-feira (5)
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, na noite desta terça-feira (5), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois do duelo, o nome do goleiro Carlos Miguel ficou em alta entre torcedores nas redes sociais.
Veja gols de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar, e Kane empata
Fora de Campo
Fred Caldeira decide sair da TNT e fecha com Cazé TV para a Copa do Mundo
Fora de Campo
Narrador da ESPN crava sobre partida do Fluminense na Libertadores: ‘Verdadeira final’
Fora de Campo
Os atacantes Flaco López e Ramón Sosa marcaram os gols do Alviverde no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Com o resultado, o Palmeiras retomou a liderança do Grupo F, agora com oito pontos, dois à frente dos peruanos. Cerro Porteño, com quatro pontos, e Junior Barranquilla, com um, se enfrentam na quinta-feira, na Colômbia.
➡️Felipe Bastos é sincero sobre briga entre Neymar e Robinho Jr: 'Obriga a ser homem'
Nas redes sociais, torcedores agitaram um debate sobre a importância de Carlos Miguel no time do Palmeiras. Alguns, mais empolgados, chegaram a sugerir que o brasileiro fosse convocado para a Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o paredão
Como foi o jogo do Palmeiras
Os minutos iniciais da partida apresentaram poucas emoções. Ambas as equipes optaram por impor um ritmo lento em campo, com o Palmeiras levando vantagem nas divididas. No retorno da parada para hidratação, a equipe de Abel Ferreira aumentou o ímpeto e chegou ao primeiro gol com Flaco López.
O segundo tempo foi de domínio do Palmeiras, com alguns contra-ataques do adversário e gol de Ramón Sosa, que definiu o placar em Lima. Com as rotações da comissão técnica após o resultado garantido, Paulinho teve pouco mais de cinco minutos em campo após reestrear no clássico contra o Santos.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols do Palmeiras! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias