Torcedores mandam recado a Zubeldía após empate do Fluminense: 'Inacreditável'

O Fluminense empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores. Os torcedores do Tricolor, no entanto, criticaram o treinador argentino Luis Zubeldía, que começou com John Kennedy, um dos artilheiros do time, no banco de reservas.

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Decisão de Zubeldía para Independiente Rivadvaia x Fluminense causa choque

Veja o que os torcedores estão dizendo:

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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Como foi o jogo?

Fluminense pressiona mas argentinos levam mais perigo

O primeiro tempo teve um Fluminense com muito mais controle do jogo, mas sendo pouco efetivo. O Tricolor não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras. Do outro lado, o Independiente Rivadavia levou perigo ao gol brasileiro em quase todas as bolas paradas quando conquistava a oportunidade em um contra-ataque.

No segundo tempo, Arce colocou o Independiente Rivadavia na frente, mas aos 90+1 dos acréscimos, John Kennedy, que costuma ser herói do Fluminense em Libertadores, apareceu mais uma vez, deixando tudo igual. O Tricolor Carioca segue em último do grupo, mas agora, com dois pontos conquistados.

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Visão do Lance!

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A entrada do John Kennedy foi crucial para que o Fluminense não dependesse só do Castillo no ataque. Além do camisa nove, Soteldo aumentou o poder de fogo do time nas pontas.

Ficou abaixo 📉

Castillo teve dificuldade durante toda a partida de dar continuidade às jogadas do Fluminense. O jogador ainda perdeu uma chance clara de cabeça no segundo tempo. Pior do que o centroavante, apenas Zubeldía, que deixou ele em campo o jogo inteiro