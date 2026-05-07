Ana Maria Braga alfineta Ronaldinho Gaúcho ao vivo; entenda

A apresentadora da Globo, Ana Maria Braga, ganhará um programa durante a Copa do Mundo, assim como Ronaldinho Gaúcho. Durante o "Mais Você" da última quarta-feira (6), ela mandou uma alfinetada para o pentacampeão mundial e seu irmão.

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Veja o que disse a apresentadora:

- Queria aproveitar para mandar um beijo, um beijo muito carinhoso ao Ronaldinho Gaúcho e ao Assis (irmão do ex-camisa 10) - disse Ana Maria.

- Deram um drible danado na gente hoje - completou Louro Mané.

Por que Ana Maria alfinetou Ronaldinho?

O ex-jogador era o convidado de Ana Maria Braga para o programa, mas não compareceu. Até agora, Ronaldinho não se pronunciou para explicar sua ausência.

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Ronaldinho poderá entregar a Bola de Ouro para um jogador do PSG, seu ex-clube (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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Ronaldinho Gaúcho ganha quadro na Globo durante a Copa do Mundo

Através de um vídeo e uma nota nas redes sociais, a Globo anunciou que Ronaldinho protagonizará o quadro "Rolê do Bruxo", durante a Copa do Mundo.

"É OFICIAL. O Rolê do Bruxo é na Copa do Mundo 2026 com a Globo. Estão preparados? Ronaldinho Gaúcho vai aparecer onde você menos espera, nas cidades-sede, nos programas, nas ruas. O Bruxo se multiplicou, e a Copa nunca vai ser a mesma. Bora caçar o Bruxo?" - Comunicou a emissora.

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Mesmo após o anúncio do reforço, ainda não se sabe ao certo qual será a função do ex-camisa 10 no novo quadro da empresa, que irá perdurar até o final da Copa do Mundo 2026, que deve durar pouco mais de 40 dias, sendo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.