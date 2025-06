Faltam seis dias para o início da primeira edição da história do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador Carlos Alberto, campeão da Champions League pelo Porto, projetou a campanha dos times brasileiros no torneio internacional.

De acordo com jornalistas e torcedores, Palmeiras e Fluminense terão adversários considerados mais acessíveis. Pelo lado Alviverde, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrentará Porto, Inter Miami e Al-Ahly, no Grupo A. Já o Tricolor carioca, que está no Grupo F, terá pela frente o Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai.

- Eu gostaria que o Fluminense (chegasse mais longe). Na minha opinião, Fluminense e Palmeiras. O primeiro enfrentamento é com o Porto, então numa estreia pegando um adversário grande, com ansiedade dos dois lados. Seria maneiro pra caramba ver um brasileiro chegando na final, que é difícil demais - projetou.

No Grupo C, o Flamengo terá pela frente Esperánce, Chelsea e Los Angeles FC no Mundial de Clubes. A estreia do Rubro-Negro será na próxima segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

- O Flamengo pode sim fazer frente ao Chelsea. Desde o momento que está lá ... futebol não é ciência exata. Tem um elenco muito qualificado, muito competitivo, então tudo pode acontecer - disse Carlos Alberto.

Já o Botafogo está no Grupo B, ao lado de PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. A estreia do Glorioso será contra os donos da casa, no próximo domingo (15), às 23h (de Brasília), no Estádio Lumen Field, em Seattle.

- Aí o sarrafo vai mais lá em cima né. Ainda mais o PSG, do jeito que foi campeão da Champions League, o Botafogo vai passar um sufoco - alertou o ex-jogador.

A competição

Pela Conmebol, além dos quatro brasileiros, que se qualificaram através dos títulos da Libertadores, Boca Juniors e River Plate fecham as duas últimas lacunas pelo ranking da entidade máxima do futebol sul-americano.

O Brasil será representado pelos quatro clubes vencedores das últimas edições da Copa Libertadores: o Palmeiras está no Grupo A, ao lado do Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA); o Botafogo, atual campeão, está no Grupo B, junto com o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA). Já o Flamengo, no Grupo D, enfrentará na primeira fase as equipes do Chelsea (ING), Esperance (TUN) e um terceiro time que ainda será anunciado pela FIFA; enquanto o Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e do Mamelodi Sundowns (AFS).

Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025

A FIFA firmou acordos com empresas como Globo, SporTV, DAZN e CazéTV, permitindo que os torcedores escolham onde e como acompanhar seus clubes favoritos. A variedade de opções inclui transmissões na TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais, muitas delas gratuitas.

O SporTV e a CazéTV terão um papel central na transmissão, exibindo todos os 63 jogos do torneio ao vivo, com cobertura completa. Além disso, os jogos dos clubes brasileiros terão presença garantida também na TV aberta.