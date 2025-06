Palmeiras fecha preparação no Brasil e divulga lista de relacionados para o Mundial; veja

O Palmeiras finalizou na manhã deste domingo (8), na Academia de Futebol, a preparação antes do embarque aos Estados Unidos para a disputa da Mundial de Clubes da Fifa. A estreia do time comandado por Abel Ferreira será no dia 15, contra o Porto-POR, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, e os outros adversários da primeira fase serão Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Palmeiras canta e vibra na despedida do elenco antes do Mundial

Antes da ida ao campo, os jogadores foram saudar os torcedores que fizeram festa em frente ao CT. Na sequência, houve um jogo-treino, com arbitragem e dois tempos de 30 minutos, entre o próprio grupo e algumas Crias do Sub-20.

Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20, estão fora dos treinamentos com a comissão técnica. Esses jogadores se juntarão ao grupo alviverde apenas nos Estados Unidos, no dia 11, ou seja, dois dias após a delegação do Palmeiras chegar no exterior.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras encerra preparação no Brasil, e Abel ainda busca ‘time ideal’ para o Mundial

Lista de relacionados do Palmeiras para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)