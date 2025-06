O novo Mundial de Clubes da FIFA está se aproximando. A primeira edição com 32 equipes será realizada nos Estados Unidos e promete ser um dos maiores eventos da história recente do futebol, reunindo clubes tradicionais de todos os continentes. Entre tantos craques, uma curiosidade chama a atenção: a lista dos jogadores com mais clubes no Mundial em seus currículos. O Brasil tem dois representantes de peso nesse ranking de 'rodados': Danilo, do Flamengo, e Thiago Silva, do Fluminense.

Multicampeão na Europa, o lateral Danilo já jogou por cinco das equipes garantidas no torneio: Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus e agora o Flamengo. Já o zagueiro Thiago Silva tem no currículo passagens por gigantes como PSG e Chelsea, além de ter sido contratado pelo Porto no início da carreira, onde atuou pelo time B.

Apesar do destaque da dupla brasileira, quem lidera a lista de jogadores com mais clubes do Mundial no currículo é João Cancelo. O lateral português do Al Hilal passou por seis equipes que estarão no Mundial: começou no Benfica, depois atuou por Inter de Milão, Juventus, Manchester City, Bayern de Munique e agora integra o elenco do clube saudita.

João Cancelo nos tempos de Bayern! (Foto: CHRISTOF STACHE/AFP)

Na sequência, aparece Achraf Hakimi, de apenas 26 anos, que também já passou por quatro gigantes que estarão no torneio: Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão e PSG, onde é peça fundamental. Mateo Kovacic, hoje no Manchester City, também pertence a esse seleto grupo, tendo defendido Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea e o próprio City.

A estreia do Mundial de Clubes

A estreia do Mundial de Clubes está chegando. No próximo sábado, dia 14, o Inter Miami, equipe que jogará em casa, enfrenta o Al Ahly, do Egito, em partida marcada para às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O confronto marca o pontapé inicial da edição inaugural do torneio com 32 clubes.

Estreia dos brasileiros

O primeiro clube brasileiro a entrar em campo será o Palmeiras, que enfrenta o Porto no domingo (15), às 19h. No mesmo dia, o Botafogo estreia às 23h contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Na segunda-feira (16), às 22h, será a vez do Flamengo, que encara o Espérance, da Tunísia. Fechando a participação dos brasileiros na primeira rodada, o Fluminense estreia na terça-feira (17), às 13h, diante do Auckland City.

