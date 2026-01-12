menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Capetinha revela história com Tadeu Schmidt no BBB 26 e declara: 'Vim para isso'

Ex-jogador é um dos participantes do reality show

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
23:41
Edílson Capetinha está no BBB 26 (Foto: Reprodução)
imagem cameraEdílson Capetinha está no BBB 26 (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-jogador Edílson Capetinha está no BBB 26. O ídolo do Corinthians e pentacampeão com a Seleção Brasileira foi anunciado no programa durante a estreia do reality show nesta segunda-feira (12). Na primeira interação com o apresentador Tadeu Schmidt, ele revelou uma história antiga envolvendo ele.

continua após a publicidade

➡️ Web enlouquece com Edilson Capetinha no BBB 26: 'Vai Corinthians'

Edílson contou que o irmão do comunicador, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, o ajudou a ganhar uma televisão em um concurso. Segundo o pentacampeão, o objeto é usado até hoje pela mãe dele.

— A minha mãe está assistindo o BBB, hoje, com uma televisão que a sua família me ajudou. Fui em um evento com o seu irmão, ele me ensinou a arremessar e eu ganhei a televisão que minha mãe está vendo o programa hoje. É verdade — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz em encarar esse desafio nessa nova fase da minha vida. Todo mundo me conhece como o Edílson dentro de campo, que foi campeão pelo Corinthians, Palmeiras, Flamengo, em todos os times que joguei, mas não conhecem o homem Edílson. O jogador é conhecido por que faz dentro de campo, mas a pessoa, o coração, é esquecido. Estou aqui para mostrar isso. Quero mostrar o quanto sou bacana, feliz, alegre, com personalidade, quero mostrar — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. 

continua após a publicidade

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma de Edílson Capetinha

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Edílson também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.

Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante do Corinthians?
Edílson Capetinha em ação pelo Corinthians (Foto: SC Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias