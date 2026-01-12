Capetinha revela história com Tadeu Schmidt no BBB 26 e declara: 'Vim para isso'

O ex-jogador Edílson Capetinha está no BBB 26. O ídolo do Corinthians e pentacampeão com a Seleção Brasileira foi anunciado no programa durante a estreia do reality show nesta segunda-feira (12). Na primeira interação com o apresentador Tadeu Schmidt, ele revelou uma história antiga envolvendo ele.

➡️ Web enlouquece com Edilson Capetinha no BBB 26: 'Vai Corinthians'

Edílson contou que o irmão do comunicador, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, o ajudou a ganhar uma televisão em um concurso. Segundo o pentacampeão, o objeto é usado até hoje pela mãe dele.

— A minha mãe está assistindo o BBB, hoje, com uma televisão que a sua família me ajudou. Fui em um evento com o seu irmão, ele me ensinou a arremessar e eu ganhei a televisão que minha mãe está vendo o programa hoje. É verdade — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Estou muito feliz em encarar esse desafio nessa nova fase da minha vida. Todo mundo me conhece como o Edílson dentro de campo, que foi campeão pelo Corinthians, Palmeiras, Flamengo, em todos os times que joguei, mas não conhecem o homem Edílson. O jogador é conhecido por que faz dentro de campo, mas a pessoa, o coração, é esquecido. Estou aqui para mostrar isso. Quero mostrar o quanto sou bacana, feliz, alegre, com personalidade, quero mostrar — concluiu.

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians.

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma de Edílson Capetinha

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Edílson também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.