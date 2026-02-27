'Hello LA' volta ao sportv2 com entrevista de Andre Agassi e participação de Rafaela Silva

Depois de uma edição inesquecível dos Jogos Olímpicos de Inverno, o 'Hello LA' está de volta à grade do sportv2 nesta sexta-feira, dia 27, logo após a partida entre Minas e Praia Clube pela Copa Brasil de Vôlei. A apresentação desta edição será de Kelly Costa ao lado de Fabi Alvim.

Antes de sair de férias, Marcelo Barreto conversou com exclusividade com um dos maiores nomes da história do tênis mundial: Andre Agassi, campeão olímpico em Atlanta-1996 e ex-número 1 do ranking. O bate-papo contou com a participação especial do repórter André Gallindo e abordou temas atuais e históricos do esporte.

Agassi comentou a pressão vivida por João Fonseca e revelou detalhes da conversa que teve com o jovem tenista brasileiro, além de falar sobre sua relação com o Brasil, relembrar histórias com Gustavo Kuerten e analisar o comportamento apaixonado da torcida brasileira nas arquibancadas.

O programa recebe ainda, no estúdio, a judoca Rafaela Silva, que acaba de conquistar o Grand Slam de Paris, um dos títulos mais importantes do calendário internacional da modalidade, para comentar o momento da carreira e projetar os próximos desafios.