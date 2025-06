Maestro Júnior prevê clube brasileiro entre os quatro finalistas no Mundial

O desempenho dos clubes brasileiros no Mundial impressionou todo mundo. Nesta segunda-feira (23), Botafogo e Palmeiras entram em campo para garantir suas vagas nas oitavas de final do torneio. O ilustre Maestro Júnior fez uma previsão interessante para os clubes brasileiros.

continua após a publicidade

Na noite de domingo (22), após o encerramento da segunda rodada, jornalistas do programa "Fechamento Sportv" estavam debatendo o começo meteórico dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Maestro Júnior, que fazia parte da bancada, deu uma opinião animadora. Segundo cálculos dele, um clube brasileiro, ao menos, deve chegar até a semifinal do Mundial.

continua após a publicidade

- Você tem que valorizar. 11 contra 11, isso vai existir sempre. Ah, porque a gente jogava no final da temporada. Tem influência? Tem. Ah, tem uma influência do calor? Tem. A gente sabe que isso existe. Mas isso não tira nenhum mérito dos clubes brasileiros - começou o ex-jogador.

- Eu tava fazendo aqui uma simulação e tem muita chance dá gente botar gente na semifinal. Acredito muito nisso - completou Júnior.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Maestro Júnior (Foto: Reprodução)

Caio Ribeiro faz previsão sobre clube brasileiro no Mundial: ‘Vai sofrer’

Botafogo e Palmeiras podem se juntar ao Flamengo (já classificado) nesta segunda-feira (23). Com as classificações encaminhadas, os três clubes podem encerrar o dia garantidos nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Porém, para o comentarista da Globo e ex-jogador, Caio Ribeiro, um deles vai sofrer para conquistar a vaga no Mundial.

continua após a publicidade

➡️Neto desabafa após vitória de brasileiro no Mundial: ‘Não representa o Brasil’

- O Botafogo vai sofrer um jogo duro contra um gigante europeu (Atlético de Madrid), um time muito forte, que vai jogar a sobrevivência na competição. Mas acho que tanto Palmeiras quanto Botafogo passam para as oitavas de final. O Palmeiras com um pouquinho mais de tranquilidade - comentou Caio Ribeiro, durante a transmissão de Real Madrid x Pachuca.

Futuro do Botafogo

A vitória histórica do Botafogo em cima do PSG na última de quinta-feira (20) colocou o Glorioso em vantagem na "grupo da morte" do Mundial de Clubes da Fifa e mais perto de uma vaga nas oitavas de final. Agora os alvinegros podem perder por uma diferença de dois gols para o time de Diego Simeone para avançar para a próxima fase do Mundial.