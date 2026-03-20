Campeão brasileiro pelo Botafogo dispara contra Textor: 'Mentiroso'
Lateral destacou como era a rotina no clube
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O ex-lateral direito Rafael, que fez parte do elenco campeão do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa Libertadores da América pelo Botafogo em 2024, fez duras críticas ao empresário John Textor durante entrevista ao canal da jornalista Eliza Ranieri.
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Ao comentar sobre a convivência com o dono da SAF alvinegra, Rafael afirmou que Textor costuma faltar com a verdade em diferentes situações do dia a dia no clube.
— Ele é uma pessoa divertida e tal, só que, assim, ele mente demais, cara. Conta muita história, vai por mim. Ele mesmo acredita na própria mentira. Em coletivo, a gente pega ele mentindo toda hora — declarou.
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O ex-jogador ainda destacou que o comportamento se tornava desgastante no ambiente interno.
— Aí vai cansando. Ninguém aguenta o cara ficar mentindo o tempo todo pra tu. Você fica assim: 'não é possível' — completou.
Apesar das críticas, Rafael ponderou ao avaliar o perfil pessoal de Textor, afirmando que o empresário possui qualidades fora do campo profissional.
— Ele tem um bom coração, é uma pessoa boa, tenta ajudar. Mas o problema é que ele é mentiroso. Ele tem tesão em mentir — concluiu.
Veja o vídeo:
Carreira do Rafael:
Revelado nas categorias de base do Fluminense junto do irmão gêmeo Fábio, Rafael passou a maior parte da carreira no futebol europeu. Entre 2008 e 2015, o lateral defendeu o Manchester United, onde empilhou títulos na era Alex Ferguson.
Posteriormente, ele se transferiu para o Lyon. Foram cinco temporadas no clube francês, mas nenhum título conquistado.
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Depois de uma rápida passagem pelo Basaksehir, da Turquia, Rafael voltou ao Brasil em 2021 para atuar no Botafogo, seu time de coração.
Rafael terminou a carreira com 377 jogos disputados e sete gols. Foram 13 títulos, com destaque para Libertadores, Brasileiro e três campeonatos ingleses.
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