Campeão brasileiro pelo Botafogo dispara contra Textor: 'Mentiroso'

O ex-lateral direito Rafael, que fez parte do elenco campeão do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa Libertadores da América pelo Botafogo em 2024, fez duras críticas ao empresário John Textor durante entrevista ao canal da jornalista Eliza Ranieri.

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Ao comentar sobre a convivência com o dono da SAF alvinegra, Rafael afirmou que Textor costuma faltar com a verdade em diferentes situações do dia a dia no clube.

— Ele é uma pessoa divertida e tal, só que, assim, ele mente demais, cara. Conta muita história, vai por mim. Ele mesmo acredita na própria mentira. Em coletivo, a gente pega ele mentindo toda hora — declarou.

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O ex-jogador ainda destacou que o comportamento se tornava desgastante no ambiente interno.

— Aí vai cansando. Ninguém aguenta o cara ficar mentindo o tempo todo pra tu. Você fica assim: 'não é possível' — completou.

Apesar das críticas, Rafael ponderou ao avaliar o perfil pessoal de Textor, afirmando que o empresário possui qualidades fora do campo profissional.

— Ele tem um bom coração, é uma pessoa boa, tenta ajudar. Mas o problema é que ele é mentiroso. Ele tem tesão em mentir — concluiu.

Veja o vídeo:

Carreira do Rafael:

Revelado nas categorias de base do Fluminense junto do irmão gêmeo Fábio, Rafael passou a maior parte da carreira no futebol europeu. Entre 2008 e 2015, o lateral defendeu o Manchester United, onde empilhou títulos na era Alex Ferguson.

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Posteriormente, ele se transferiu para o Lyon. Foram cinco temporadas no clube francês, mas nenhum título conquistado.

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Depois de uma rápida passagem pelo Basaksehir, da Turquia, Rafael voltou ao Brasil em 2021 para atuar no Botafogo, seu time de coração.

Rafael terminou a carreira com 377 jogos disputados e sete gols. Foram 13 títulos, com destaque para Libertadores, Brasileiro e três campeonatos ingleses.

Rafael comemora o título Brasileiro do Botafogo — Foto: Vitor Silva/Botafogo<br><br><strong>🤑</strong><a href="https://hiper.bet.br/ptb/authentication/signup?click_id=mggoeqfyldlzkwyvpokjxfhsxk&affid=508474&campaign_id=17306&utm_source=Lance"> Aposte nos jogos do Botafogo!</a>

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