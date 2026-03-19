RB Bragantino x Botafogo – Palpites, análise e odds (21/03)

O RB Bragantino recebe o Botafogo neste sábado, 21 de março, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente dois times que vivem momentos turbulentos neste início de temporada e precisam urgentemente de uma vitória para reverter o cenário negativo.

O Massa Bruta ocupa a 12ª posição com oito pontos, acumulando duas vitórias, dois empates e três derrotas. Do outro lado, a situação do Botafogo é ainda mais grave. O Glorioso amarga a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas três pontos em cinco jogos disputados. A diferença de partidas se deve à participação do Alvinegro nas fases preliminares da Copa Libertadores, da qual foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil.

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Análise da partida

O Bragantino começou o Brasileirão 2026 com o pé direito, vencendo as duas primeiras rodadas sob o comando de Vagner Mancini. Mas o embalo durou pouco. Desde então, o time paulista não sabe o que é vencer na competição nacional. São três derrotas e dois empates nos últimos cinco compromissos, incluindo um revés de 1 a 2 para o São Paulo, em casa, pela sexta rodada, e uma derrota de 2 a 0 contra o Bahia, em Salvador, pela sétima rodada.

O setor ofensivo do Massa Bruta preocupa bastante. Apenas cinco gols marcados em sete jogos representam o segundo pior ataque do campeonato. Eduardo Sasha e Henry Mosquera, as principais referências ofensivas, ainda não encontraram regularidade na temporada.

O Botafogo, por sua vez, vive uma crise que vai muito além dos gramados. A eliminação na terceira fase da Libertadores para o Barcelona SC desencadeou uma onda de protestos da torcida, que chegou a ir ao treino cobrar os jogadores. No Brasileirão, o cenário é desolador. O Glorioso soma quatro derrotas consecutivas, com destaque negativo para a goleada de 3 a 0 sofrida para o Flamengo no Nilton Santos e o revés de 2 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque.

O técnico Martín Anselmi, contratado no início da temporada para substituir Davide Ancelotti, acumula 17 jogos no comando do time, com apenas seis vitórias, dois empates e nove derrotas. O aproveitamento de 39% gera especulações sobre sua demissão, e há quem diga que ele pode nem chegar ao banco de reservas contra o Bragantino.

Outros palpites para RB Bragantino x Botafogo

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Confrontos diretos

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o Botafogo acumula sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota para o Bragantino. Esse domínio recente contrasta com o equilíbrio geral do retrospecto, que em cerca de 26 partidas computadas registra 11 vitórias do Glorioso, oito empates e sete triunfos do Massa Bruta.

O último encontro aconteceu em agosto do ano passado, quando o Botafogo goleou por 4 a 1 o Bragantino no Nilton Santos. Desde 2022, nos confrontos em solo paulista, foram três triunfos cariocas, um do Massa Bruta e dois empates.

Notícias de RB Bragantino e Botafogo

RB Bragantino: desfalques

O Bragantino teve uma estratégia interessante na rodada anterior. Vagner Mancini poupou boa parte dos titulares contra o Bahia, escalando uma formação com vários reservas. Isso significa que os principais nomes do elenco chegam descansados para este confronto. Juninho Capixaba e Lucas Barbosa, que cumpriram suspensão por acúmulo de cartões amarelos na rodada anterior, ficam novamente à disposição.

Porém, o departamento médico do Massa Bruta segue cheio. Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício, Agustin Sant'Anna e Fernando continuam fora por lesão. A equipe também lidera o Brasileirão em cartões amarelos, com 23 em sete partidas, um número preocupante.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho e Gabriel; Lucas Barbosa, Rodriguinho e Vinicinho; Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Botafogo: desfalques

No Botafogo, as mudanças são obrigatórias. O volante Cristian Medina foi expulso contra o Palmeiras e cumpre suspensão. Newton é dúvida por uma lesão não detalhada pelo clube. Em contrapartida, o zagueiro Alexander Barboza e o volante Allan retornam após cumprirem suspensão automática.

Martín Anselmi, que também estava suspenso e foi substituído pelo auxiliar Pablo De Muner no Allianz Parque, retorna ao banco de reservas.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Álvaro Montoro; Matheus Martins, Jordan Barrera e Júnior Santos. Técnico: Martín Anselmi.

Destaques individuais de RB Bragantino x Botafogo

Jogador destaque · RB Bragantino Eduardo Sasha 1 Gols na temporada 2026 0 Assistência no Brasileirão 2.1 Finalizações por jogo 6 Jogos no Brasileirão 2026 Jogador destaque · Botafogo Danilo 5 Gols no Brasileirão 2026 52.4 Passes por jogo 87% Precisão de passes 5 Jogos no Brasileirão 2026

Os técnicos

Vagner Mancini assumiu o Bragantino em outubro de 2025 para apagar o incêndio do rebaixamento e cumpriu a missão com êxito. O time terminou a temporada passada em 11º lugar, com 48 pontos, e garantiu vaga na Copa Sul-Americana. O treinador renovou o contrato até o fim de 2026 otimista com o projeto. Até aqui, porém, os resultados no Brasileirão decepcionam após o início promissor. Mancini é um técnico pragmático, que prioriza organização defensiva e transições rápidas.

Martín Anselmi chegou ao Botafogo para implementar um estilo de jogo propositivo, mas encontrou um cenário completamente adverso. Problemas financeiros, o atraso na inscrição de reforços por conta de punições da FIFA relacionadas a dívidas com Thiago Almada, e um elenco desfalcado nos primeiros meses dificultaram qualquer planejamento. Seu aproveitamento de 39% em 17 partidas é o retrato de um trabalho que não emplacou. Se não conseguir uma reação neste jogo, sua permanência se torna insustentável.

Análise tática

O Bragantino de Mancini costuma se posicionar no 4-2-3-1, com os dois volantes protegendo a zaga e o trio ofensivo buscando velocidade nos contra-ataques. Lucas Barbosa e Henry Mosquera abrem os flancos para criar superioridade numérica, enquanto Eduardo Sasha fica como referência na área. A fragilidade aparece quando o adversário consegue pressionar a saída de bola, forçando erros na primeira fase de construção.

O Botafogo de Anselmi tem variado entre o 4-3-3 e formações com três zagueiros, sem encontrar estabilidade em nenhuma delas. A defesa tem sido um problema crônico, com 11 gols sofridos em apenas cinco jogos. A ausência de Medina obrigará uma mudança no meio-campo, e a entrada de Allan e Barboza tende a trazer mais experiência ao setor defensivo.

O ponto de vulnerabilidade do Botafogo está nas laterais. Vitinho e Alex Telles sofrem para cobrir espaços nas transições, e o Bragantino pode explorar isso com Lucas Barbosa e Juninho Capixaba atacando os corredores. Pelo lado botafoguense, a qualidade individual de Danilo e Júnior Santos pode criar problemas em lances individuais contra uma zaga que também não é das mais sólidas.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Botafogo

🎯 Previsão de Placar RB Bragantino 1 x 1 Botafogo Dois times em crise se encontram em Bragança Paulista num confronto marcado pela pressão. O Bragantino tem o fator casa, mas não vence há cinco jogos. O Botafogo acumula quatro derrotas seguidas no Brasileirão e pode trocar de técnico a qualquer momento. O Bragantino marcou apenas cinco gols em sete rodadas, o segundo pior ataque do campeonato, e não consegue transformar volume de jogo em eficiência ofensiva.

O Botafogo sofreu 11 gols em cinco partidas pelo Brasileirão, média superior a dois por jogo, e precisa melhorar urgentemente no setor defensivo com os retornos de Alexander Barboza e Allan.

Vagner Mancini poupou os titulares contra o Bahia, o que garante ao Massa Bruta pernas mais frescas neste sábado. A tendência é de um time mais intenso nos primeiros 30 minutos.

Danilo, pré-convocado para a Seleção Brasileira, é o principal nome do Botafogo e pode desequilibrar em lances individuais contra uma zaga que sofreu gol em cinco dos últimos seis jogos. Previsão final: O empate em 1 a 1 reflete o equilíbrio negativo entre dois elencos fragilizados. O Bragantino terá mais posse em casa, mas o Botafogo carrega qualidade individual suficiente para arrancar um ponto fora.

Resumo do palpites do Lance para RB Bragantino x Botafogo