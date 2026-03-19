Grupos da Sul-Americana estão definidos; confira os confrontos
Atlético-MG, Botafogo, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco disputam a competição
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A Conmebol realizou, na noite desta quinta-feira (19), o aguardado sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026, em sua sede, na cidade de Luque. O evento definiu os caminhos das equipes na competição continental, que contará com sete representantes brasileiros: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo.
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Grupos da Sul-Americana 2026
Grupo A
América de Cali (Colômbia)
Tigre (Argentina)
Macará (Equador)
Alianza Atlético (Peru)
Grupo B
Atlético-MG
Cienciano (Peru)
Academia Puerto Cabello (Venezuela)
Juventud de Las Piedras (Uruguai)
Grupo C
São Paulo
Millonarios (Colômbia)
Boston River (Uruguai)
O'Higgins (Chile)
Grupo D
Santos
San Lorenzo (Argentina)
Deportivo Cuenca (Equador)
Recoleta (Paraguai)
Grupo E
Racing (Argentina)
Caracas (Venezuela)
Independiente Petrolero (Bolívia)
Botafogo
Grupo F
Grêmio
Palestino (Chile)
Montevideo City Torque (Uruguai)
Deportivo Riestra (Argentina)
Grupo G
Olimpia (Paraguai)
Vasco
Audax Italiano (Chile)
Barracas Central (Argentina)
Grupo H
River Plate (Argentina)
Red Bull Bragantino
Blooming (Bolívia)
Carabobo (Venezuela)
Calendário da competição
A CONMEBOL também confirmou as datas de todas as fases do torneio:
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
A edição de 2026 da Copa Sul-Americana promete equilíbrio e jogos intensos já na fase de grupos. Com clubes tradicionais e emergentes em disputa, a competição reforça seu papel como uma das mais importantes do calendário sul-americano. A expectativa agora fica pela confirmação oficial dos grupos e pelo início da bola rolando em abril.
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