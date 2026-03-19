A Conmebol realizou, na noite desta quinta-feira (19), o aguardado sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026, em sua sede, na cidade de Luque. O evento definiu os caminhos das equipes na competição continental, que contará com sete representantes brasileiros: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo.

continua após a publicidade

Grupos da Sul-Americana 2026

Grupo A

América de Cali (Colômbia)

Tigre (Argentina)

Macará (Equador)

Alianza Atlético (Peru)

Grupo B

Atlético-MG

Cienciano (Peru)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud de Las Piedras (Uruguai)

Grupo C

São Paulo

Millonarios (Colômbia)

Boston River (Uruguai)

O'Higgins (Chile)

Grupo D

Santos

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Equador)

Recoleta (Paraguai)

Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Botafogo

Grupo F

Grêmio

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G

Olimpia (Paraguai)

Vasco

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Grupo H

River Plate (Argentina)

Red Bull Bragantino

Blooming (Bolívia)

Carabobo (Venezuela)

Taça Sul-Americana (Foto: MARTIN BERNETTI/AFP)

Calendário da competição

A CONMEBOL também confirmou as datas de todas as fases do torneio:

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

A edição de 2026 da Copa Sul-Americana promete equilíbrio e jogos intensos já na fase de grupos. Com clubes tradicionais e emergentes em disputa, a competição reforça seu papel como uma das mais importantes do calendário sul-americano. A expectativa agora fica pela confirmação oficial dos grupos e pelo início da bola rolando em abril.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.