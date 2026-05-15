Quando é o sorteio e quando acontecem as oitavas de final da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil conheceu os 16 clubes classificados para as oitavas de final. A definição ocorreu nesta quinta-feira (14) após as últimas seis partidas de volta da quinta fase. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio da próxima etapa no dia 26 de maio.

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Athletico, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória avançaram no torneio. Entre os classificados, 14 equipes disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Juventude são os dois times que não participam da elite nacional.

Gigantes eliminados

Flamengo, São Paulo e Botafogo foram eliminados da Copa do Brasil. O Vitória derrotou o Flamengo por 2 a 0 no jogo de volta. O resultado reverteu a vitória de 2 a 1 que o time carioca havia conquistado na primeira partida.

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O Juventude eliminou o São Paulo com placar agregado de 3 a 2 nas duas partidas. A Chapecoense venceu o Botafogo por 2 a 0 e anulou a vantagem mínima que o clube carioca havia obtido no primeiro confronto.

Sorteio e calendário da Copa do Brasil

O sorteio das oitavas de final acontecerá às 11h do dia 26 de maio. A CBF sediará o evento em sua sede no Rio de Janeiro.

Os jogos de ida das oitavas de final estão marcados para 1 ou 2 de agosto. As partidas de volta ocorrerão em 5 ou 6 de agosto. As quartas de final terão jogos de ida em 26 ou 27 de agosto. Os confrontos de volta acontecerão em 2 ou 3 de setembro.

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As semifinais da Copa do Brasil estão programadas para 1 e 8 de novembro. A final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.