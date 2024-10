Bruno Mars dorme no ombro de cantora sul-coreana após assistir Fla-Flu

Bruno Mars e Rosé em videoclipe da música "APT" (Foto: Reprodução/YouTube)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Bruno Mars aproveitou a última quinta-feira (17) para assistir o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã. Ele esteve no evento acompanhado da cantora sul-coreana Rosé, do Blackpink. Ao deixar o estádio, a artista divertiu os fãs do cantor ao compartilhar um momento inusitado dos dois.

Através de uma publicação nas redes sociais, Rosé flagrou Bruno Mars dormindo em cima do ombro dela. No vídeo, ela aparece animada para divulgar o lançamento da música "APT", em colaboração com o astro do pop mundial, mas percebe repentinamente a soneca do cantor.

- Ai, meu Deus! Estamos tão animados para o lançamento. 'APT' está no ar. Todo mundo, por favor, pode conferir... Bruno? Bruno? - chamou Rosé, aos risos.

A música da dupla foi lançada na quarta-feira (17) e já conta com mais de seis milhões de visualizações no YouTube. O lançamento aconteceu em meio a maratona de shows de Bruno Mars no Brasil, e levou o nome dos artistas aos principais assuntos do dia na rede social X, o antigo Twitter.

O clássico

Em campo, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes somou 33 pontos na tabela de classificação e terminou a rodada fora zona do rebaixamento, com dois pontos de vantagem sobre o Athletico-PR, o primeiro clube do Z4. Por outro lado, o time do técnico Filipe Luís permaneceu na quarta colocação da tabela.

Marquinhos em ação pelo Fluminense em clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)